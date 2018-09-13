高階網通用板比例拉升 金像電毛利率傳達18% 法人估今年EPS拼0.8元

PCB 業者金像電 (2368) 營運漸入佳績，轉機題材浮現，法人圈傳出，受惠於網通用板布局得宜，營運績效已經顯著好轉，不單平均毛利率已經提升到 18%，第三季、第四季獲利明顯提升，更有法人估算，金像電今年全年每股獲利有機會挑戰 0.8 元，惟公司派對於市場臆測數字向來不予回應。5G 題材續夯，金像電其實是本土 PCB 廠商中，生產高階網通用板良率最佳、產出最多的業者，例如不單 100G SWITCH 用板早已大量出貨，客戶更是國際最大廠，日前更傳出 400G 也已經順利通過認證，是目前台廠商唯一通過認證的廠商。



而就營運表現面來看，雖然 HDI 產線至今仍是壓力，但虧損情況可望逐步縮小，但最重要的是，金像電受惠於網通產品接單暢旺、出貨佳，是公司主要獲利來源，至於 NB 板、消費性用板方面，也是表現穩健，在此兩大產線的支撐下，金像電本業早已轉盈，獲利端更是漸入佳境。



法人圈更傳出，在高階網通類用板出貨持續增加的帶動下，金像電近期毛利率已經提升到 18%，第三季整體獲利表現可期，不單今年整體獲利可以明顯優於去年，更有法人估算金像電今年全年每股有機會賺進 0.8 元，明年獲利更將較今年倍數以上成長。

