富邦人壽攜手政昇藥局送藥到府 守護慢性病患

台灣已經步入高齡社會，慢性病患亦逐年攀升，對於患有慢性疾病的偏鄉或獨居長者而言，想要往返醫療院所定時取藥，有一定難度。加上受到生活與飲食習慣影響，慢性病也逐漸有年輕化的現象。因此，為協助高齡長輩與辛勤工作的上班族，解決交通與時間的不便，富邦人壽攜手政昇線上藥局，提供送藥到府的保戶服務，解決慢性病友們的困擾，使其能夠規律用藥。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，截至 2017 年底，台灣慢性病患約有 1,020 萬人，國人平均約每 2 人中有 1 人是患者，有些慢性病和先天的遺傳有關，有些和後天的生活習慣有關。不管哪種原因，對慢性病友而言，擁有更好的生活品質是每個人的期待，若想控制病情則有賴規律服藥，以常見的糖尿病來說，如果任憑血糖起伏不定，很可能會引起併發症，嚴重者還可能需要截肢，因此慢性病友不可不慎。

為了協助解決慢性病友的用藥問題，富邦人壽攜手政昇線上藥局，提供送藥到府的保戶服務。富邦人壽總經理陳俊伴表示，繼去年推出全台首張「APP 計步」外溢保單「富邦人壽天行健定期健康保險」，鼓勵民眾透過健走強身健骨，達到健康促進的外溢效果。今年更將關懷觸角延伸至慢性病友，不僅推出以糖尿病患為主要對象的國內首張弱體外溢保單「富邦人壽智糖人生定期健康保險」，並與政昇藥局合作，提供藥師到府送藥服務，期待「便利送藥＋自主管理＝控制病情」之健康方程式，能讓慢性病保戶擁抱最舒適的生活品質。

富邦人壽指出，該公司保戶只要透過政昇藥局 LINE 官方帳號、官方網站或傳真的方式，拍照上傳慢性病連續處方箋，即可預約送藥服務；完成預約後，政昇藥局將主動向保戶確認時間與送藥地點，將有專業合格藥師於指定時間將保戶的慢性病處方藥親送到府，並提供用藥諮詢，拉近藥師與民眾的距離，更能讓保戶輕鬆掌握自身健康。

凡是領藥不方便的慢性病保戶，皆可透過政昇藥局定時取得藥物，預約時只需要主動告知為富邦人壽保戶，便享有每人 2 次免費分藥服務，避免吃錯藥或忘記吃藥的問題發生，以期創造全民健康到老、醫療資源妥善運用及發揮藥師專業功能的三贏局面。

此外，為達到事先預防併發症的功效，富邦人壽針對糖尿病前期與第 2 型糖尿病的糖友，推出「富邦人壽智糖人生定期健康保險」，投保時，提供最近 3 個月內的糖化血色素檢驗報告，糖化血色素數值及其他體況，合乎投保規定即可購買。不同一般弱體保單不分狀態皆須負擔一樣較貴的保費，保單主打首年起即依據保戶每年血糖檢測結果，分級給予不同保費折扣，折扣最高達 40%，希望透過保單定期追蹤血糖和提供保費折減誘因，鼓勵保戶控制血糖變化。

該張保單以血糖數據「分級回饋」的機制，將糖化血色素檢測數據分為 5 個級別，首年起即開始依據血糖檢驗結果，給予不同的健康管理保險費折扣，糖化血色素數值越低折扣越高，打破過去弱體保單不分維持狀態皆需負擔同樣高保費的框架，引導保戶重視自身的健康管理。同時為了讓糖友們隨時注意自己的身體狀況、追蹤血糖的變化，富邦人壽與糖尿病管理 APP「智抗糖」合作，提供投保「智糖人生」保戶為期 1 年的 APP 白金會員，結合專業的糖尿病健康管理平台，只要拍照上傳糖化血色素檢驗報告，即可提供詳細記錄、追蹤趨勢、傳送紀錄、個人化提醒建議與衛教內容，以及個人化月報、機器人即時分析等進階服務，協助保戶自我管理。