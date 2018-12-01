〈觀察〉年金改革退休金縮水 安養信託快速成長

在面臨人口老齡化、低生育率、高失業率及全球化競爭的環境下，個人要如何「儲蓄自己的未來」呢？ 在台灣，公務員年金改革後退休金縮水，加上企業退休金未能落實，使得民眾愈來愈重視退休理財，其中，安養信託近年快速成長。

歐美國家使用「信託」方式管理財產情形十分普遍，主要原因是信託制度兼具安全、專業管理與持續的功能，而其他財產管理制度，會因委託人去世或失去意思能力而中斷，但在信託制度下，即使當事人去世或喪失意思能力，信託關係仍不中斷。

此外，信託財產受到信託法的保障，信託財產專戶獨立管理，不受委託人及受託銀行財務狀況惡化或破產的影響，且可避免被子女不當的占用，這對老年財產保障是相當重要的。

所謂「安養信託」，委託人可以一次或分次方式支付信託財產，由受託銀行依信託契約內容，分散運用於存款、國內外共同基金、連動式債券及績優上市公司股票等收益相對穩定且風險低的理財工具，並依委託人的需要，定期或不定期將信託收益給予委託人，作為生活費、醫療費等，以確保老年生活品質。

在金管會鼓勵銀行積極辦理「高齡者財產安養信託」並實施獎勵評鑑之下，已有 25 家銀行搶攻銀髮商機，開辦以來短短二年多，高齡信託財產本金截至第三季累積已達 146 億元，信託財產金額較去年底增 17%，相關安養信託人數逾 1.5 萬人以上，今年全年安養信託財產金額上看 150 億元。

目前有 25 家國銀開辦安養信託業務，國銀提供的安養信託專案選擇多，財產種類包含金錢、有價證券、保險金、不動產，甚至還有上市櫃公司股票。其中華南銀開辦安養信託業務至今，受益人超過 9000 人以上，累計金額約 19 億元，為公股行庫中相對積極推展安養信託的銀行。