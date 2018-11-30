【IPO追蹤】藥明康德(02359-HK)：美收緊外資收購審查不影響公司計劃

繼今年5月在A股上市後，時隔不到半年藥明康德(02359-HK)又赴聯交所主板上市。公司2015年自紐交所退市後進行重組成立三家公司，其中2017年已在港交所上市的藥明生物（02269-HK）主要負責包括單克隆抗體等生物藥的研發服務；而藥明明碼(Wuxi Nextcode)則為基因大數據賦能平台；目前尋求上市的藥明康德就負責從小分子藥發現、臨床研究到商業化生產各板塊業務。

今日記者會上有記者形容公司「資本操作能力驚人」，並發問明年會否還有公司業務或者創投方面有IPO計畫，公司聯席首席執行官、首席財務官兼執行董事胡正國稱「不知道」，又指今年把這隻港股發完後專注做公司業務。而對於集資規模不如市場預期，他則稱目前集資額可滿足公司招股文件所披露的資本性及技術投入的需求，若未來還有其他資本需求，還有銀行借款等其他融資渠道考慮。

而公司業務方面，公司毛利率由截至2017年6月30日止六個月的43.2%降至2018年6月30日止六個月的39.8%，而美國區實驗室服務的毛利率亦下跌9個百分點。胡正國則指，公司75%的收入以美元計，25%收入以人民幣計，而今年上半年人民幣對美元有較大幅升值；而美國區業務毛利率下降則是因當地醫療器械公司被併購致部分訂單取消，且細胞基因治療業務在建能階段還未放量，相信明年該業務會有大的增長。

藥明康德此次上市集資有36.9%集資款項將用於擴大全球（包括中國、美國和香港）所有業務單位的生產力及能力；26.5%用於收購CRO（合同研究服務）及CMO（合同生產服務）/CDMO（合同開發生產服務）公司；4%將用於投資及培育健康業界有創新業務模式且有增長潛力的公司以投資公司生態體系。公司董事會秘書兼聯席公司秘書姚馳稱，公司是全產業鏈平台，未來擴張主要通過增強公司能力和規模兩方面考慮，要內生和外延增長同時著力。

至於美國收緊外資收購美國公司審查標準會否影響公司未來收購策略，胡正國稱並不會對公司造成影響，公司都會按正常程序來進行。

文：鄒舒惠