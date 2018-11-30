【大行報告】交通銀行：三項PMI持續下降U+A0 非製造業保持擴張

交通銀行金融研究中心發表報告指出，2018年11月製造業PMI降至榮枯線，為2016年8月以來的低點；非製造PMI降至53.4%，為2016年6月以來的低點；綜合PMI連續兩個月下降至52.8%。三項PMI指數全部持續下降，內外需求明顯走弱，表明經濟下行壓力增大。

訂單類指數和價格類指數下降是本月製造業PMI走弱的主要原因。新訂單指數比上個月下降了0.4個百分點，在手訂單指數低至44.3%，表明製造業需求明顯萎縮。新出口訂單指數為47%，連續6個月低於榮枯線且趨勢性下降，預示未來出口增速可能顯著放緩。供需兩端價格都顯著下降，將影響到製造業活躍度減弱。由於購進端價格降幅大於出廠端價格降幅，一定程度上起到緩解製造業成本壓力的作用。由於訂單需求已經顯著走弱，可能導致未來製造業生產放緩風險需引起關注。進口指數降至47.1%，今年較快的進口增速可能難以延續，明年可能有所下降。

非製造業PMI回落至近30個月的低點，主要原因是建築業景氣度高位回落，而服務業擴展勢頭略有加快。天氣轉冷導致建築工地生產放緩，是建築業PMI下降的重要原因。房地產開發投資增速放緩，也對建築業景氣度帶來一定影響。穩增長政策著力點在促進基建投資增長，有助於建築業景氣度上升。本月建築業新訂單指數和業務活動預期指數上升，預示未來建築業PMI有望保持較快擴張。服務業PMI上升，近期公路物流運價指數上升、全國客運周轉量增速加快，服務業運行整體有所改善。

製造業、非製造業和綜合PMI全部連續兩個月下降，顯示經濟下行風險加大。外部環境不確定性加重，國內房地產投資、消費需求都有走弱，對明年出口、投資和製造業生產都可能帶來影響。但宏觀調控空間仍然較大，採取積極的宏觀政策、加大減稅降費力度、實施定向補短板擴內需措施，將有助於經濟平穩運行。