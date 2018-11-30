港股11月累計升幅逾1500點

中美領導人會面前夕，11月30日港股觀望氣氛濃厚；收市報26506.75點，只升55.72點或0.21%。11月份累計升幅達1527.06點或6.1%；港股重上26000點水平。

由於MSCI今日收市後調整成分股，刺激交投，成交金額增15.4%或138.82億港元，達1040.8億港元。

今早公布的中國11月官方制造業PMI報50，差於預期及前值的50.2，為連續第三個月下跌。聯儲局發布議息會議紀要，指出可能很快作下一步加息，並提到將討論在「進一步漸進式加息」上修改措辭，預視加息步伐具一定的放慢空間。

港股經過昨日下挫231點後，今天早上輕微高開55.06點或0.21%，於9:43曾一度轉升為低，見日內低位26396.62點，最多跌54.41點；之後拾級上揚，於11:21左右升至日內高位26683.25點，最多升232.22點；上下波幅286.63點。中午過後升幅再次收窄，最終只微升逾55點。

恒生國企指數報10621.74點，升36.81點或0.35%。

12月恒生指數期貨於15:59報26588點，升121，未平倉合約逾14.6萬張。1月恒生指數期貨報26634點，升123，未平倉合約未有顯示。

騰訊(00700-HK)本周經過一輪急升後已見回穩，收報312港元，無升跌；成交金額72.38億港元；本月以來騰訊累計升幅達45港元或近16.9%。

中國平安(02318-HK)收報75.7港元，跌0.1港元或0.1%。

中國恒大(03333-HK)躍升至第三大交投活躍港股，成交金額激增至19.67億港元；股價飈升8.6%或1.95港元，收報24.65港元。中國恒大旗下恒大健康(00708-HK)傳來好消息，恒大健康與法拉第未來(Faraday Future)的訴訟案件，賈躍亭的FF再次敗訴，賈躍亭須承擔相關訴訟及仲裁費用，合共830萬港元。中國恒大於本周連升5天，累計升4.3港元或21.1%。

其他內房股亦造好。市場憧憬按揭貸款放寬或可加快。摩通發表報告，預期明年內房發展將會正常化，大型內房會更具防守性。融創中國(01918-HK)升4.4%或1.1港元，收報26港元。中國海外發展(00688-HK)升2.6%或0.7港元，收報27.3港元。

俄羅斯同意石油減產必要性，油股顯著造好。中國海洋石油(00883-HK)升3.7%或0.48港元，收報13.3港元；中國石油(00857-HK)升1.1%或0.06港元，收報5.49港元；中國石化(00386-HK)升0.9%或0.06港元，收報6.65港元。俄羅斯下周與石油輸出國組織開會前同意減產的必要性，但仍與沙特阿拉伯商討減產時機及數量，而油組將於下月6-7日在維也納舉行會議，市場普遍預期或每日減產100萬桶。

MSCI今日收市後調整成分股， 多只MSCI中國指數新貴股價受壓。中國鼎益豐(00612-HK)臨近尾市沽售急增，股價跌8.4%或2.1港元，收報22.8港元；成交金額激增至15.23億港元；公司11月剛改名，前稱中國投資基金國際。頤海國際(1579-HK)跌4.5%或1港元，收報21港元。中國宏橋(01378-HK)亦挫3.4%或0.17港元，收報4.85港元；內地媒體報導，中國宏橋集團今冬已被要求削減高達55萬噸的鋁年產量。

異動股方面，新加坡道路工程承建商雙運控股(01706-HK)股價突然飈升，升39.3%或0.11港元，收報0.39港元，成第一大升幅股只，升至近1個半月高位；成交金額1720萬港元。該公司曾於9月3日急瀉，單日跌幅83.4%或2.21港元，收報0.44港元。

文:周燕芬