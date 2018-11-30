光明賣桃園觀音廠部分土地與建物 大賺逾一個股本

光明絲 (4420) 週五 (30 日) 董事會通過，將處分桃園觀音廠部分土地與建物予東齊染整，處分金額共逾 6.54 億元，獲利 5.13 億元，貢獻每股盈餘達 12.8 元。該股因召開重大訊息，週五停牌一天，週四 (29 日) 收盤價來到 30.5 元，上漲 0.33% 或 0.1 元，短線從 10/25 低點 20.45 元計算，漲幅高達逾 49% 或 10.05 元，寫下波段新高紀錄。



光明絲以聚酯加工絲為主要業務，占比逾 75%，胚布占比逾 23%。今年前 10 月營收達 9.6 億元，年增率 4.76%，前三季累計稅後盈餘 0.45 億元，EPS 為 1.11 元。週五公告之土地處分案，金額高達 6.54 億元，貢獻其獲利超過一個股本，預料對下週股價激勵作用大。



該公司指出，出售該土地與建物之後，除將用以償還銀行借款，也將充實營運資金。根據財報，光明絲截至第三季的每股淨值為 21.42 元，負債比例為 45.35%，帳上現金 1.15 億元。