迎戰電商雙11盛事 富邦媒、創業家及網家多元佈局 業績戰新高

電商年度盛事雙 11 即將到來，台灣電商今年擴大備戰，富邦媒 (8454) 今年雙 11 狂歡升級，將進駐台北信義區打造《momo 雙 11 品牌狂歡城》，創業家 (8477) 旗下松果購物則展開為期 11 天的「1111 一起買個夠」，網家 (8044) 旗下專注行動支付子公司 Pi 拍錢包則於 PChome24h 購物推出最高 29.5% 的最高回饋比例，希望藉此帶動雙 11 業績再戰高峰。富邦媒指出，將雙 11 節慶引進台灣至今，momo 累積的「雙 11 知識庫」年年添新頁，從優質的商品力、高互動多元行銷規劃優勢、跨屏直播盛會、O&O 線上線下串聯實力、領先業界的自動化物流佈局，今年以「只有 momo 能超越 momo」為目標，為提供給消費者更優質的品牌商品選擇、更有競爭力的價格及更多元的支付選擇，momo 擴大攜手千大知名品牌，以及數十大銀行、用戶數達 120 萬人的街口支付、擁有超過 1,600 萬卡友的 HAPPY GO 等夥伴，加上規模更甚以往的雙 11 盛會，以期突破去年單日破 7 億元的業績表現，再創雙 11 的銷售新高峰。



而松果購物總經理吳佩雯則表示，從去年雙 11 的亮眼佳績來看，雙 11 檔期開跑的首幾日的累積力道很重要，透過前哨活動的號召及喚醒消費需求，凝聚強大買氣在雙 11 爆發來到最高點，截至目前，戳戳樂活動成效顯著，較 99 購物節期間參與度提升 2.5 倍，更帶動首 5 日交易額較去年同期成長近 2 倍 (結算至 11/5)，接下來迎戰雙 11 的最後週末，將再大手筆發出無門檻折價卷吸客，並有效運用社群導流，目標再寫下年度新里程碑。

