多瑞絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin

古德溫在她的新書《騷動的時代：動盪時代中的領導力》（Leadership in Turbulent Times ）中檢視亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）、狄奧多．羅斯福（Theodore Roosevelt）、富蘭克林．羅斯福（Franklin Roosevelt），以及林頓．詹森（Lyndon B. Johnson）的職業生涯，並說明他們的才能與強項，如何幫助他們帶領美國度過動盪時代。作者在本文中探討林肯決定頒布〈解放奴隸宣言〉（Emancipation Proclamation）的關鍵性決定，這項目標需要國會、軍隊，還有美國人民的支持。林肯擁有強大的情緒智慧，不但能在派系中斡旋，又能維持國人的精神。從林肯的領導力中，體現了幾項寶貴經驗：了解失敗的政策何時需改變方向、預期激烈爭辯的觀點、立下典範、不讓過去的不滿擴大、保護同事免受責難、建立信任。

「在人與時間偉大地聚合的時代，」古德溫寫道：「亞伯拉罕．林肯的領導力，為南北戰爭這場長期的痛苦，烙上一個道德目的與意義的印記。」

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 12 月

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