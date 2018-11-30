美圖今繼續下挫逾6% 今年以來跌幅已超過70%

因隱私問題被中國消費者協會點名，美圖公司 (1357-HK) 昨 (29 日) 暴跌 16%，今日繼續走低，早盤跌幅超過 6%。

美圖股價 (圖表取自 Google)

美圖公司去年接近港幣千億元市值，但年初以來，跌幅已逾 70%，至高點計算，市值減損港幣 800 億元，當前股價近港幣 3.3 元，較發行價 8.5 元也早已腰斬。

中國消費者協會日前通報 100 款 App 個人信息收集與隱私政策測評情況，點名圖秀秀 App 涉嫌過度收集可識別生物信息、財務信息等。美圖回應，公司都會在嚴格遵守相關法律法規的前提下，做到用戶知情和同意，做到不過度採集，絕不會濫用數據。

與此相比，美圖今年以來的慘跌，主因還是虧損擴大、月活躍用戶數據下滑等業務面因素，造成多家投資機構下調評級。例如，中信證券在年中時已將美圖公司評級下調至「持有」，目標價 4.31 港元。瑞信也維持對美圖公司的「中性」評級，並將目標價由 10.6 港元降至 4.7 港元。

11 月 19 日，美圖公司發布盈利預警表示，公司預計 2018 年度淨損額將在 9.5 億元至 12 億元之間。財報顯示，整個 2017 年，美圖公司的虧損尚為 1.97 億元。

美圖公司稱，導致淨損擴大的原因之一是智能硬體部門的收入減少。數據顯示，美圖公司 2017 年推出了 5 款新機型，而 2018 年僅為 1 款。美圖手機的銷量及出貨量減少。同時，由於市場競爭激烈，美圖公司將部分機型的售價調低，導致毛利潤快速下降，甚至出現虧損。

也因在壓力之下，美圖先前與小米簽署戰略合作協議，美圖公司將授予小米美圖品牌的全球獨家授權，以及與所有未來美圖品牌的智能手機及某些智能硬體產品相關的技術和域名的全球授權。