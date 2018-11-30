【華冠投顧】盤中解析：萬點關前震盪

劉彥良 分析師

昨天台股萬點曇花一現，今天多方還是試圖挑戰一次，不過追價力道不足下僅能先穩在 9900 點之上再另覓良機。

外資保守，內資持續積極作帳，回顧 6~10 月上櫃指數共下跌 27%，最後的一個多月自然要想方設法討回來。只要國際情勢平穩，12 月的中小型股表現還是會很精彩，但是加權指數的上檔空間就有限，過了萬點後再來到 10200~10300 就會有比較沈重的壓力。

集團股方面，華新集團一向都不會缺席，母公司華新 (1605) 今天開始發動，相關子公司則有華新科 (2492)、信昌電(6173)、佳邦(6284)、瀚宇博(5469)、彩晶(6116)、華東(8110)、華邦電(2344)、和鑫(3049)、精成科(6191) 和精星 (8183) 等。此外鴻海集團也值得留意，繼樺漢 (6414)、友威科(3580) 續轉強後，今天輪到 GIS-KY(6456)放動攻勢。

至於投信作帳股方面，近期投信積極買超的族群包括航空、PCB、漲價概念股、IC 設計、車用零組件、5G 概念股等，都是接下來可以鎖定的對象。

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