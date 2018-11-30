【大行報告】法國巴黎銀行：人民幣正積蓄反轉力量 兌美元匯率劍指6.70

法國巴黎銀行最新報告指出，人民幣正在積蓄反轉的力量。一旦人民幣短端利率繼續向上修正，美元利率前景繼續反轉，貿易戰前景出現暫時改善，美元人民幣匯率就會向下奔襲，沖向下一個支撐位6.70。

報告全文如下：

隨著中美貿易戰的不斷發酵，美國股市的不斷下行，人民幣匯率市場也在悄然發生變化。

第一，11月16日起，美聯儲方面開始發出信號，關註全球經濟走勢的下行。這讓人想起2016年初，全球股市動蕩，油價跌破每桶30美元，當時聯儲放出了放緩加息的信號，提振了全球市場，打壓了美元。

這一次，劇情十分相似，而且在聯儲釋放上述信號之後，美國股市並無好轉，11月19日納斯達克指數進一步下跌3%。疊加美國高收益債市場持續動蕩，美國天然氣價格劇烈飆升，美國金融體系的風險正在不斷上行，勢將迫使聯儲仔細思考加息的前景和節奏。

第二，11月初中國最高領導人和特朗普的通話，震驚了全球市場，此後離岸美元人民幣匯率持續低於在岸，人民幣在離岸強於在岸，原因在於市場不斷思考，目前市場已經反映了足夠的貿易戰發酵的前景，但是一旦出現暫時的緩和，市場必將出現大幅修正。

因此，目前美元人民幣盤旋在6.95附近，完全是在岸自身的客盤所致。離岸市場方面，1月期風險逆轉價格大幅下行，意味著市場在認真思考，一旦月底中美領導會面，如果出現緩和跡象，那麽人民幣會大幅升值，因此需要提前對沖尾部風險，導致看多人民幣的虛值期權隱含波動率上行。

第三，正如此前在《再次變向：貨幣政策火力轉移》當中提到的，3個月SHIBOR利率已經成功上行，目前成功回升至3%以上，目前看來這一進程仍將持續。因此，在短端利率方面，中美利差有望維持在目前40基點左右的位置，甚至有可能小幅擴大，這對於人民幣匯率將提供重要支持。

第四，10月的外匯數據整體較好，季節性的利潤匯出在10月已經大幅回落，遠期市場的客盤凈結匯規模繼續擴大，證券投資項目的結匯金額重新回升。考慮到出口企業以民營企業為主，而民營企業面臨的資金成本仍然維持高位，因此出口商即遠期結匯將有望持續。

第五，目前中資企業境內外幣貸款余額持續回落，已經回到2011年水平。同時，近期中資銀行境外外幣貸款規模也持續下降，疊加中資銀行外匯存款規模不斷下行，整體上中國金融體系中的外幣十分充裕，杠桿較低，因此因美元緊缺導致的美元需求不太可能發生。

基於以上理由，我們認為，人民幣正在積蓄反轉的力量。一旦人民幣短端利率繼續向上修正，美元利率前景繼續反轉，貿易戰前景出現暫時改善，美元人民幣匯率就會向下奔襲，沖向下一個支撐位6.70。

那麽，可能阻礙這一行情的是什麽因素？現在看起來最麻煩的是遠期點的低迷，這使得遠期結匯盤無法回升。目前境內1年遠期點在-260點，顯示出中國境內美元利率高於同期限人民幣利率。

另一個更根本的因素是，如果美元真的開始走弱，那麽人民幣掛住美元，搭上美元走弱這班過山車，將進一步拉低人民幣指數。當然，這個如意算盤可能不容易實現，因為歐元的前景也並不妙，更有可能的是歐元美元的利率政策共同變化，這時候，已經調整到位的人民幣，就會反而相對強勢。

而一旦進入了這個階段，中國貨幣政策的空間將徹底打開，匯率帶來的掣肘將不覆存在，“兩軌並一軌”的改革將加速推進，那時候調整的就不只是10年國債利率，而是央行逆回購利率的下行了。讓我們共同期待2019年的精彩行情。

路透北京11月29日