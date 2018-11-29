【IPO追蹤】復星旅文(01992-HK)：人均旅遊支出低於全球平均水平 中國休閒度假行業前景廣闊

由復星國際(00656-HK)分拆的休閒旅遊度假集團復星旅文(01992-HK)今日舉行上市新聞發佈會，公司認為從復星國際分拆取得獨立上市地位可更好定位餘下復星國際集團及復星旅文在各自業務中的成長，並為各自集團帶來利益。

復星旅文目前主要業務為透過Club Med及Club Med Joyview運營度假村；開發、運營及管理旅遊目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯；以及基於獨家場景的服務及解決方案。公司董事長、執行董事及首席執行官錢建農稱，按2017年數據顯示，中國人均旅遊支出約為575.2美元，遠低於全球平均水平740.8美元，中國休閒度假產業發展與發達國家仍有距離。他又指，因目前中國休閒度假產品較為缺乏，尤其是符合國際水準且滿足消費升級的產品很少，相信中國休閒度假市場發展前景巨大。



業務方面，錢建農稱，Club Med在FOLIDAY生態系統的支持下其業績有了顯著增長，而新業務三亞亞特蘭蒂斯自今年4月29日開業以來一直保持良好發展。他又稱，公司未來將在歐洲市場快速擴張，在中國也擁有很大發展前景，公司全球業務生態系統正在飛速成長。公司招股文件顯示，復星旅文未來選擇開設新度假村主要考慮對目標客戶群的吸引力、自然資源的稀缺性、文化遺產的獨特性、交通基礎設施的可達性、土地面積和可構造面積大小、以及有意營造的自然主題(如熱帶度假村和山地度假村)，公司亦計劃於2020年底前開設12家Club Med度假村及Club Med Joyview度假村。



另外，公司此次上市集資額有52%都將用於開發麗江項目及太倉項目，以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地。對此，錢建農認為，對於這兩個項目的投入並非只是單單支持對應項目發展，而是支持公司整個FOLIDAY全球生態系統涵蓋的廣泛休閒旅遊服務的核心體系發展。他又指，之所以選取麗江作為發展地點，因其擁有豐富的少數民族文化，屬於中外聞名的旅遊勝地，未來Club Med以及Thomas Cook品牌均會進駐，同時會配套建設其他娛樂商業項目及組團式客棧，公司期望在麗江項目中既植入全球品牌，同時又能結合當地特色文化。



公司此次上市引入信德集團(00242-HK)旗下全資附屬公司Step Ahead International Limited、阿里巴巴旗下淘寶中國控股以及蘇創燃氣(01430-HK)旗下中國蘇創能源（香港）作為基石投資者，合共認購3.81億港元可購買的股份數目。錢建農稱，公司將了解公司業務和認同公司戰略作為選擇基石投資者的標準，相信未來與公司發展可產生協同效應。