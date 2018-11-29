小七鮮食廠首度落腳東部 創業界先例 助攻展店動能

統一超 (2912-TW) 今 (29) 日正式宣布，7-ELEVEN 鮮食廠首度進軍東部，未來一日最高產能可望達 8 萬份，東部地區逾 220 家 7-ELEVEN 的鮮食到店時間由過去 2 日縮短為 1 日，超過 23 款鮮食商品可當天出爐、當天配送，將有助展店動能。

統一超說明，過去籌備 3 年、投資逾 5 億元打造業界唯一首度進駐花蓮的「新花蓮物流中心」和「統一超食代花蓮鮮食廠」，兩廠分別在去年 11 月與今年 10 月稼動投產。

近年東部地區 7-ELEVEN 展店速度每年穩定成長，目前宜蘭、花蓮和台東門市已超過 220 店，帶動鮮食、物流需求提升，不過，過去 7-ELEVEN 東部地區門市鮮食商品部分委外代工、部分由西部鮮食廠支應，由於路途遙遠、配送不易，至少需花 2 天的時間才能送達。

隨著統一超食代花蓮鮮食廠已可穩定生產飯糰、漢堡、壽司、便當和三明治等超過 23 款鮮食，未來一日最高產能達 8 萬份，到店時間縮短至 1 日，服務範圍涵蓋北自宜蘭、花蓮全區，南到台東大武，也包含綠島和蘭嶼的離島配送，有效支應 7-ELEVEN 的東部展店。

統一超強調，未來統一超食代也將選用當地食材，開發花東區域限定商品，讓鮮食更具在地差異化。

目前 7-ELEVEN 全台鮮食廠達 12 座，涵蓋基隆、台北、中壢、竹苗、彰化、台南、高雄和花蓮等地。