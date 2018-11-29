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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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3288    點晶         +       4.23    0.38        1        1        1        0
3089    元炬         +      11.40    1.00       25       20      450      430
8932    宏大         +      17.75    1.60      817      228      391      163
2736    高野         +      18.25    1.65      410      410    1,430    1,020
6461    益得         +      22.20    2.00      408      268      548      280
3236    千如         +      25.10    2.25    2,785      387    1,269      882
6231    系微         +      37.95    3.45      262      181      494      313
6101    寬魚國際     +      42.35    3.85      389      139      588      449
3587    閎康         +      55.20    5.00    1,394      346      476      130
6238    勝麗         +     147.00   13.00    2,394    1,329    4,030    2,701
4147    中裕         +     158.50   14.00    4,093      557    1,310      753
6462    神盾         +     169.00   15.00   10,620    1,373    3,419    2,046
3152    璟德         +     229.50   20.50    1,461      214      983      769
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