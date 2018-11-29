◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 3288 點晶 + 4.23 0.38 1 1 1 0 3089 元炬 + 11.40 1.00 25 20 450 430 8932 宏大 + 17.75 1.60 817 228 391 163 2736 高野 + 18.25 1.65 410 410 1,430 1,020 6461 益得 + 22.20 2.00 408 268 548 280 3236 千如 + 25.10 2.25 2,785 387 1,269 882 6231 系微 + 37.95 3.45 262 181 494 313 6101 寬魚國際 + 42.35 3.85 389 139 588 449 3587 閎康 + 55.20 5.00 1,394 346 476 130 6238 勝麗 + 147.00 13.00 2,394 1,329 4,030 2,701 4147 中裕 + 158.50 14.00 4,093 557 1,310 753 6462 神盾 + 169.00 15.00 10,620 1,373 3,419 2,046 3152 璟德 + 229.50 20.50 1,461 214 983 769
◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
留言載入中...