亞太電5G加速器海外說明會首站至新加坡 吸引300家新創角逐

由亞太電信 (3682) 及經濟部中小企業處合力打造「亞太電信 5G 創育加速器」團隊，近日前往海外舉行評選說明會，第一站到新加坡與當地知名創業平台 e27 合作舉行評選說明會，現場吸引 300 位東南亞創業家熱烈角逐。依據政府新南向與五加二產業政策，透過與新加坡及印尼等東南亞國家的合作與團隊遴選，積極推動國際創新創業育成培育解決方案，讓更多 5G 產業技術創新可以與亞太電信共同參與全球 5G 百億產業市場的未來。除拜訪駐新加坡台北代表處，交流與說明加速器計畫內容，更透過代表處引薦新加坡的潛力新創團隊扎根台灣。另外，加速器團隊也到新加坡國立大學 (NUS Enterprise) 舉辦說明會，透由當地知名創業平台 e27 Academy 活動，和現場 300 多位來自東南亞各地與 5G 產業有關之新創團隊，共同進行推薦面談，以 5G 通訊創新應用服務研發為主題(包含智慧城市住宅與生活、AI 人工智慧、5G 通訊技術、交通、醫療、零售、娛樂、運動等)，並介紹台灣整體創新環境及亞太電信在 5G 領域上的成果，藉此評選具未來發展與商務合作之新創團隊，加入亞太電信 5G 創育加速器，期許新創團隊與亞太電信一同合作，至台灣進行發展共創亞太新南向創業圈。



亞太電信指出，e27 為新加坡線上線下全面整合的創業平台，提供最佳管道，讓海外企業深入探索東南亞科技創業圈，進行市場拓展、商務投資及人脈連結。自 2009 年起，即於東南亞舉辦 Echelon 科技高峰會，至今已深入東南亞各大市場，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等，其中位於新加坡的旗艦活動 Echelon 亞洲高峰會，更在今年創下 7,000 多人參與全新紀錄。