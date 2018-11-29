〈醫療科技展開展〉精能醫學發布新品SCS 預計2021年取得銷售許可證

精能醫學今 (29) 日舉辦新品發表會，精能醫學總經理張季衡表示，這一次宣布開發出無刺痛感的超高頻植入式脊髓電刺激器系統 (SCS)，幫助下背疼痛疾病患者，SCS 明年底預計將進入多中心的國際臨床試驗，最快可望在 2021 年取得美國 FDA 及歐盟 CE 醫療器材銷售許可證。

張季衡表示，SCS 以鋼針結合電流打入病患的疼痛部位，後續再將鋼針拿出就完成，是一個非常安全的手術，比起之前的脊椎手術，二次手術性高，且通常無法痊癒，隨後會導致醫療人球與藥物濫用的問題，但 SCS 是物理治療，不會導致藥物成癮，且是「可逆性」手術，隨時可以取出，甚至未來讓病患能夠在家控制病情，不須往返醫院。

一般來說，需要 SCS 的高風險群病患有三種，第一種是車禍意外導致脊隨受傷的患者，其次是藍領階級長期工作導致脊隨損傷，最後是因高齡化社會中的銀髮族群，因老化而導致的脊隨退化，張季衡說明，如果服用止痛藥，只能夠短期的緩解疼痛，但 SCS 只要使用數分鐘，效能能到達三天，可以幫助病患做長期疼痛管理。

張季衡強調，SCS 的疼痛緩解率到達 75%，算是收穫頗豐，明年也將在美國與台灣作臨床的植入，並申請上市，同時也預計於汐止生產量產廠，做更多的驗證實驗來繼續在 SCS 的領域深耕。