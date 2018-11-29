A股高開低走創指單邊下挫跌逾2% 券商股尾盤急跌

週四(11月29日)，A股三大指數高開低走，午後翻綠，全天現單邊殺跌走勢，收盤全線下跌，滬指跌幅超過1%，深成指與創業板指大跌逾2%，，兩市合計成交超過3000億元，個股一片慘綠，行業板塊呈現普跌態勢，券商股領跌，黃金股逆市走強。

整體而言，今日市場略顯疲態，資金追高意願不佳，多數個股衝高回落。目前市場處於政策和業績雙重真空期下，資金情緒仍然處於萎靡狀態，市場缺乏主線投資方向，預計滬指短線圍繞2600點震蕩整固的可能性較大，創業板市場短線圍繞1350點蓄勢整理的可能性較大。

截止收盤，滬指報2567.44點，收跌1.32%，成交額1295億;深成指收報7597.01點，跌2.06%，成交額1811億;創業板收報1312.72點，跌2.11%，成交額560億。

今日北上資金金淨流入12.87億元，其中，滬股通淨流入14.69億，深股通淨流出1.82億。

盤面上，券商、銀行等權重板塊尾盤跳水，拖累指數單邊回落。尤其券商板塊午後急跌，板塊指數跌近5%，天風證券跌停，國海證券、長城證券、南京證券均跌超8%。5G概念股集體熄火，富春股份、天奧電子一度跌停，英維克跌超9%，中興通信大跌逾5%;海南、高送轉、通信等板塊領跌，拖累中小創題材走低。黃金、白酒、豬肉、農業等避險品種則逆勢活躍居漲幅榜前列，資金避險情緒持續提升。