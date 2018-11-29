沙特稱不會為了穩定市場而自行減產 俄羅斯指滿意油價在每桶60美元

沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周三表示，沙特不會為了穩定市場而自行減產。尼日利亞和俄羅斯表示，現在就發出是否會加入任何減產行動的信號還為時過早。

石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的OPEC盟友下周將在維也納舉行會議，而目前人們對全球經濟放緩和美國石油供應增加感到擔憂。

負面的經濟前景推動本周油價從10月份的每桶85美元跌至60美元以下，促使OPEC事實上的領導者沙特建議大幅減產。

不過，沙特再次受到美國總統特朗普的壓力。特朗普要求沙特不要減產，並幫助進一步降低油價。

上個月，記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館遇襲身亡，可能令有關石油產量的任何決定覆雜化。特朗普支持沙特阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)，盡管許多美國政客呼籲對沙特實施嚴厲制裁。

法力赫在阿布賈會見尼日利亞石油部長卡奇庫(Emmanuel Ibe Kachikwu)。法力赫表示，OPEC其他成員國伊拉克、尼日利亞和利比亞在12月6日舉行會談之前發出的信號是積極的，因為所有這些國家的油長都希望恢覆石油市場的穩定。

“我們打算...竭盡所能，但只有在25個產油國共同行動的情況下，”法力赫對記者表示。他指的是OPEC及其盟友。“由於沙特阿拉伯不能單獨行動，我們也不會單獨行動。”

布蘭特原油期貨周三盤中大跌逾1美元，報每桶59.12美元，此前美國能源資料協會(EIA)數據顯示上周美國原油庫存增加。

**普京支持每桶60美元的油價**

俄羅斯總統普京將在本周末20國集團(G20)峰會期間在阿根廷會見穆罕默德王儲，特朗普也將出席此次峰會。

莫斯科到目前為止都拒絕加入任何新的減產計劃，法力赫也沒有說他是否聽說俄羅斯的立場有任何改變。

普京在莫斯科發表講話時表示，俄羅斯正在與OPEC接觸，但該國對每桶60美元的油價感到滿意。普京此前表示，俄羅斯將滿足於70美元的油價。

普京說:“我們正在與OPEC接觸，如果需要，我們準備繼續共同努力。”

兩名業內人士稱，俄羅斯能源部長諾瓦克本周與俄羅斯石油生產商會面，討論與OPEC的合作事宜，但未提供細節。

尼日利亞石油部長卡奇庫告訴記者，現在說該國是否會參與減產還為時過早，但他補充稱，OPEC內部有“絕對決心”穩定市場。

法力赫本月表示，充足的石油供應可能要求OPEC及其盟友在2019年減產。

他當時表示，供應可能超過需求100萬桶/日，或占全球需求的1%，暗示OPEC及其盟友可能試圖減產100萬桶/日。

在周三被問及每日減產是否會超過140萬桶時，法力赫拒絕回答。

路透阿布賈/莫斯科11月28日