彰銀Q3外幣存放比降至57% 未放款美元擬以三策略創造收益

彰銀 (2801) 於 28 日召開第三季法說會，財報資料揭露，美元存款誘因提升，資金需求呈現看淡趨勢。財務管理處長林彩鳳表示，美元利率上揚，導致現金需求轉向台幣，未放款的美元部分將以三策略達至收益。彰銀第三季財報指出，銀行推廣外幣存款奏效，美元存款量兌換台幣後計算，自今年以來皆維持在 3,000 億元以上水準，第三季達 3,110 億元，外幣存放比卻降至 57%，較去年同期減少 7.71 個百分點。



利差擴大導致企業的美元需求降低，林彩鳳說明，美元存款作放款用途僅占 57%，其餘 43% 則以三種策略達至收益，分別是金融同業轉存款、拆款和 SWAP(換匯交易)，並投資有價證券及美國公債。



副總經理兼發言人凃鴻堯表示，債券布局僅占收益投資近 20% 比例，未來美元利率落至中性約 3%，海外債券佈局將由現階段 2.5 年，拉長為 3 至 5 年的短年期債券。