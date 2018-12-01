台灣新創團隊 這2點完勝中國

文●賴寧寧

鄭宇庭（左起）、周代祥以國際商業人才教練、魔術科學課程，吸引北京天使投資人，在中國教育紅海市場找到藍海。(攝影者．楊文財)

10 月底，一群來自台灣的年輕創業家抵達北京，進行一場台灣專場 Roadshow（路演，指券商發行證券前，針對投資者的介紹活動，這裡是指創業者向投資人簡介）。

這場路演是由台灣識富天使會，與中國規模最大的天使投資聯盟：「精一天使公社」合辦，讓台灣創業者與北京天使投資人面對面。

「這項目是這幾年看到最好的！」識富天使會聯合創辦人陳碧勳提及北京投資者的興奮反應，「他們甚至說，這家很可能是教育新形態的獨角獸！」更有投資人當場表達能否「陪跑」（幫助創業者快速孵化）。

讓天使投資人驚豔的項目，正是成立甫 1 年的菁英魔法學院。負責人周代祥，曾獲得英國國際魔術大賽冠軍，是當時首位奪冠的亞洲人。他原以魔術師培訓、經紀為業，1 年前，開始進軍教育，透過魔術技巧，結合科學、數學，以教育部課綱量身打造小學課程，目前與台北、新北 80 多所國小合作教學；今年寒假舉辦 5 天營隊，僅辦了 5 梯，暑期班暴紅增到 107 梯。

菁英魔法實收資本額不到千萬元，今年營收估計 1 千萬元，估值至少是營收 10 倍以上，目前雙方簽下保密協定。

中國新創點子多未落地

台灣專攻利基，商模獲驗證

為何台灣新創企業能吸引北京投資人？第 1，「產品細緻、已經開始 run（營運）了，」陳碧勳說，相較於中國眾多新創公司，通常只有一個創業點子，卻尚未落地，台灣這幾家企業已經證明它的商業模式可行，更容易估值。

另一家以熙國際，也是如此。以熙負責人鄭宇庭是華裔第 3 代，曾在聯合國工作，回台灣創業，從事企業高階國際人才培訓，包括商業談判、國際禮儀等，客戶遍及台灣 3 百大企業的高階主管。鄭宇庭看好中國企業對國際人才的需求會大增，開始積極布局中國市場。

第 2，紅海市場的藍海企業。這兩家新創公司，雖然都進軍中國飽和的教育市場，但與主流的升學、出國補習產品完全不同，菁英魔法以魔術翻轉教學，以熙搶進企業國際人才的商業培訓，屬利基型產品，未來成長空間大。

菁英魔法、以熙都是台灣最大創業社群 WorkFace（簡稱 WF）資深成員；該社群成立 4 年，參與人次高達 2 萬人次，目前在雙北、新竹、台中、高雄均有據點，讓在地創業者透過固定聚會，可以跟同溫層創業者交流，跟資深創業者請益，減少走創業冤枉路。

「人脈、錢脈，是創業者兩大問題，」WF 高雄區召集人、識富天使會聯合創辦人郭美璘說，WF 為創業者打造人脈平台，而識富天使會的成立，則為創業者搭建資金橋樑，不論在台灣、中國，創業者有意願、有能力移動，識富就負責搭橋，「都是看到需求，才有的功能，」她說。

台灣最大針織一貫廠旭榮集團執行董事、WF 台北創始召集人、識富天使會聯合創辦人黃冠華說，目前 WF 串聯的兩岸投資人有千人，但識富和創投基金不同，創投有「出場」壓力，要考慮股東報酬，會介入企業經營，但識富天使會是天使投資人的「社群」，成員都是自然人，沒有法人，決策彈性大，投資容忍的期限也長。

「我們不是導師，而是導盲犬，」黃冠華說，導師模式是以成功經驗來主導；但是，導盲犬不會主導，牠不知道主人要到哪裡去，只是陪在主人旁邊，以專業能力，幫主人規避危險，看到水溝，要提醒主人，不要讓他掉下去。

菁英魔法創業初期，黃冠華就給了關鍵意見。當時，周代祥想做的是單價高的兒童營隊，但是，黃冠華看了創業報告書後，問他：「直接做高階，誰會埋單？ 」建議要從最有需求的科學教育做起，等學員多、有口碑後再往上做高價課程。

「當時我們不覺得我們的方向是錯的，」菁英魔法學院總經理曾采穎說，但，「現在我們走回他當初建議的路，」事實也證明當時的建議正確。

例如，以熙因為台灣市場小，發展空間有限，鄭宇庭想赴中國發展，WF 就提供了這次路演的機會，「它提供舞台，幫助我在中國接地氣。」她說。

輕服務、新農業、文創教育

成兩岸創投家關注焦點

台灣哪些產業，會是兩岸資金關注的焦點？「輕服務、教育 、新農業、文創，」看過台灣至少兩百家新創企業的黃冠華分析這 4 大產業，是目前投資亮點；輕服務類，是指手搖飲料、火鍋這類輕資產產業；教育類，尤其是幼教、肢體開發律動、教材；新農業，指在都市種植的農業，及文創類，這些是目前台灣的強項。

北京這一趟路演成功，讓識富天使團隊對台灣新創企業更有信心，「未來 1 年估計會帶 10 個案子出去，」黃冠華說，台灣創業能量豐沛，WF 為創業者搭平台，找資源，讓每個創業的困難，都變成新商機的起點。

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來源：《商業周刊》 1620 期

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