龍巖少主逃家7年 化身阿里青睞AI新創

文●王姿琳

李俊毅坦言，霸道的父親讓他與生俱來就有一種「原則性叛逆」，不同意就說不，也成為他爭取自由的動力。(攝影者．楊文財)

今年來，國內企業界最具話題的人物，大概非龍巖集團總裁李世聰莫屬。他被拍到與寒舍集團前董事長賴英里赴日旅遊，讓「聰里戀」的新聞滿天飛。

沒想到，李世聰與賴英里兩人，隨即在 6 月後，一個退出龍巖董事會，一個辭掉寒舍集團董座，避開媒體鎂光燈，遠赴歐洲度假。

李世聰創辦龍巖，曾以身價 255 億元登上《富比世》富豪排行榜，去年他因中風而開始安排新人生。他把自己名下高達 33％的龍巖股份，當時市值約 1 百億元，申讓給了女兒李凱莉，讓李凱莉成為龍巖排名第 1 大的個人股東。

但他退出龍巖董事會後，接任他董事一職的，並不是李凱莉，而是他的長子李俊毅。

被問到父親交棒……

「不要把我跟他連在一起」

這是李世聰啟動的接班計畫嗎？「千萬不要把我跟他連在一起。」「我沒有要接班，只是學習董事會運作。」今年 29 歲的李俊毅接受《商業周刊》獨家專訪，一被問到這個問題，卻是如此反應。

企業家二代，對父親態度多半低調、不敢忤逆，但李俊毅卻大不同。他不諱言，自己與李世聰價值觀、理念不合，更曾因此離家出走長達 7 年，「爸爸甚至以為我已經死了！」

他不想接班，就是不想被父親束縛，「我很清楚，這是我為自由要付出的代價。」

他接受專訪的頭銜，其實是加拿大 AI 新創公司 Knowtions 的創辦人兼執行長。儘管這間新創公司才剛滿 3 歲，但股東名單卻很驚人：YouTube 創辦人陳仕駿、矽谷台灣幫的天使投資人徐旭明、加拿大安大略省政府基金，今年 8 月，阿里巴巴創業者基金也加入這個行列。

「我剛認識他的時候，他想做的是翻譯，其實這個技術沒什麼門檻的。」徐旭明說，但聽了他的故事後，「我就決定投資他了，因為他離家 7 年的人生磨難，就是創業家的特質。」

16 歲就計畫出走

曾睡卡車下、吃捐助食物

回想這段陳年往事，李俊毅在受訪過程中不禁紅了眼眶。他說，自己從小就和強勢父親的價值觀不合，不喜歡被控制，16 歲那年，拿出一本他稱為「解放日誌」的筆記本，為離家出走計畫了整整 1 年，沒想到，這一走就是 7 年。

面對兒子離家，李世聰曾撂下狠話：「你滾！看你還活不活得了！」當時，身上只帶著加幣 5 千元（約合新台幣 12 萬元）的他，手機門號、email 信箱全部換新。甚至，為了不讓家人找到，他捨棄溫哥華或多倫多等大城市，跑到加拿大最偏遠的地區之一——紐芬蘭島，連他在內，當地只有 5 個亞洲人。

北緯 50 度，寒帶大陸性氣候的紐芬蘭島，1 月均溫只有零下 4 度到零下 9 度，這樣冷冽的氣候，穿著單薄的李俊毅卻一點也不覺得冷，「是種很興奮的感覺，我終於解脫了！」

幸好，加拿大政府提供免費的避難所，當地民眾也會捐助食品物資，只有一個前提：必須每天早上重新排隊。李俊毅回憶，沒排到床位時，他會睡在樓梯壁櫥中，「因為比較溫暖，甚至卡車下我也睡過。」還有幾次，他去撿別人剩下的食物來吃，甚至，因為沒有錢買雪靴，他就找來塑膠袋包住鞋子，以對抗當地的大雪。

隨著身上的錢逐漸用罄，「每天都在想自己會不會餓死，去超市買東西能便宜 1 元是 1 元。」也因為這樣，他開始在網上接案賺取生活費，從商標設計、App 開發到中英語翻譯，幾乎來者不拒，「一開始做得很爛啊，還被客戶嫌說這什麼東西！」甚至，他還曾經幫一個碩士生代讀學位、代寫論文，2 年就賺了 6 萬美元（約合新台幣 180 萬元）。

此時，他也從避難所搬到月租加幣 350 元的小公寓。李俊毅指著照片告訴我們，那只是個位在地下室的房間，一旦冬天下雪，門就打不開，要自己挖洞才爬得出來。室內則是相當潮濕，他每隔 3 到 4 天，就會撿乾淨的盒子回家，鋪在床鋪和地板中間，避免床鋪發霉。此外，若除濕機停止運轉，牆壁上就會長出黑霉，「每 2 到 3 天就要自己刮一次。」

22 歲聯絡家人主動破冰

「只想告訴他們我還活著」

印象最深刻的，就是曾連續 3 天發燒到 40 度，短短一週就瘦了 8 公斤，想去看醫師卻「因為太虛弱，連站起來都有問題，以為自己真的要死了！」我們問他，環境這麼惡劣，難道沒想過搬家嗎？他只回我們 4 個字：為了省錢。而這一住，就是 4 年，直到他考進多倫多大學、搬去多倫多為止。

重返多倫多，也開啟李俊毅和家人破冰的機會。

2011 年，李俊毅透過管道和家人取得聯繫，「只想告訴他們我還活著。」聞訊的李世聰，想立刻飛到多倫多看兒子，卻被李俊毅擋了下來，「我很怕⋯⋯怕一看到他，我經營那麼久的、自己的個性會被吃掉，」猶豫數月後，父子才終於見面。

帶著一大箱的紅酒，李世聰住進李俊毅在多倫多的租屋處，那是李世聰看過最爛的地方。「第一次看到我爸哭，」李俊毅壓抑情緒的對我們說，他回憶李世聰的話：「我承認，我從來沒有做過一件對你好的事情，唯一給你最好的教育，是讓你自己在外面成長⋯⋯。」那天晚上，父子倆從下午 4 點喝到凌晨，整箱的紅酒一滴不剩。

該年底，李俊毅突破自己的心結回到台灣，打算和家人「破冰」。但對他來說，搬過家後的新房子充滿陌生感，沒有任何一張自己和家人的合照，因為父親以為他死了，沒有準備他的房間，他就睡在傭人房裡。

在親情上，他花了很長的時間和家人修補關係；但在事業上，「我還是想走自己的路，」李俊毅坦言，深知父親個性的他，一旦對父親有依賴，就會逃脫不了被控制的命運，「我要爭取的是他的尊重！」

堅持不要家人投資

四處碰壁，直到攻壽險 AI

為了創業籌資，他曾經飛到美國東岸見投資人，拜訪了好幾天，李俊毅回憶他得到的第一筆投資額是「5 千美元」。

「他（指李俊毅）都搭經濟艙，不然就睡別人家沙發，以他的背景根本不用做這些！」徐旭明說，他很堅持，不讓與他家人有關的任何人投資。因此，在徐旭明的引薦下認識了陳仕駿，得到他 50 萬美元的投資，成為李俊毅的創業種子基金。

多倫多大學是深度學習（deep learning）的起源地，主修語言學的李俊毅，一開始想做的，是運用自然語言學習（NLP）方式的多國語言自動翻譯。全球最大醫學資料分析商愛思唯爾（Elsevier）則建議他，北美地區之外的醫療環境，特別是用戶數據都未經過整理，取得不易，啟發了他轉向與醫院、保險公司合作，特別是導入壽險公司做核保與理賠的預測。

如今，李俊毅的公司，已從創辦時的 3 人，擴充到近 20 人，董事長則由美國大都會人壽保險前資訊長沃夫（Tom Wolf）擔任，潛在的壽險合作業者有 34 家，這些成績讓加拿大安大略省政府基金、阿里巴巴創業者基金肯定而參與投資。

既然已有自己的事業，我們問他，為什麼願意接下龍巖董事？

李俊毅說，主要原因是可以進董事會學習，對自己公司的運作也有幫助。再者，去年父親中風之後，對人生看法有些變化，雖然霸道依舊，每次見到他都會說：「趕快賣掉啦，什麼鳥公司！你才多少人？營業額多少？」但另一方面，又經常問他：「要不要介紹？需要什麼幫助？」才讓李俊毅願意擔下這個重擔。

和李世聰從衝突到和解，17 歲逃家的李俊毅，追尋自由就是他創業最大的動力。

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來源：《商業周刊》 1619 期

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