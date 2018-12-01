選後台股漲勢佳 盤點定期定額10年最強八檔基金

撰文／歐陽善玲

此次，執政黨輸掉地方選舉，對台股後市發展，一般解讀至少有兩層意義。宏遠投顧副總經理陳冠升指出，首先執政黨敗選，反映出民眾的心聲，拚經濟凌駕於政治口水之上，這將迫使執政黨必須重新思考如何調整路線，才符合全民最大利益。第二層意義是，預期選後，藍營在縣市長執政優勢下，有利兩岸經貿交流，並緩和緊張對立氣氛，如此將有利外資回流布局。

或許從另一個角度，投資人會擔心選後政府基金不再護盤，甚至會變相賣出持股。對此，陳冠升認為，由於九月政府基金大賠，十月至今可能賠得更多，「政府基金績效在民眾監督下，也必須追求一定的投資報酬率，應不至於亂殺低持股；反而是政府全力衝刺經濟後，對台股反彈、外資回流更加分。」

其次，是台股不確定性降低。對操盤人來說，未來進行投資研判時，能更聚焦在國際經濟變數；「以封關前民調來看，這場選舉結果算是符合預期，沒有太大意外。倒是選後，國內不確定因素釐清，少了雜音干擾，就能更單純地將心力放在國際局勢。」統一全天候基金經理人朱文燕坦言。

美股尚未止跌

緊盯中美貿易動向成關鍵

她指出，不要以為今年以來大盤跌幅只有 15％，若檢視以中小型股為主的櫃買指數，最高重挫達 31％。「蘋果 iPhone 手機賣得非常不好，股價至今未見止跌，一旦砍單，中小型股必定受傷慘重，這也是為何今年以來股價大跌的主因。但話說回來，市場已反映景氣面狀況，加上日前光棍節銷售表現亮眼，經濟面可能沒有想像中悲觀。」

在選後「政治放兩邊，經濟擺中間」的基調下，已回檔一定程度的台股，雖無法立刻脫離大環境走跌情勢，反轉向上，但就中長線角度，修正過後，不確定因素降低的台股基金，此時卻可能是定期定額布局的絕佳時機。

據晨星基金評比資料顯示，過去五年及十年兩段期間，若在每月最後一個交易日進場投資台股基金，總累積報酬率前十名中，共有八檔基金同時上榜，顯示投資研究團隊功力了得，禁得起市場波動考驗。這八檔基金分別是安聯台灣科技、安聯台灣大壩、永豐領航科技、安聯台灣智慧、復華高成長、復華中小精選、貝萊德寶利及統一全天候基金。

認清「基金」性格

挑選合適中長期投資標的

其中，安聯台灣科技基金，是過去五年台股基金定期定額「績效王」，從一三年十一月開始執行扣款，至一八年十月底累積報酬率約 45％；其次是安聯台灣大壩基金，同時間累積報酬率為 36.42％。

若將時間拉長，從金融海嘯那年、○八年十一月起定期定額，至一八年十月底統計台股基金績效，冠軍則是安聯台灣大壩基金，累積報酬率約 114％；第二名則是安聯台灣智慧基金，報酬率近 98％。

進一步比較，在台股基金定期定額過程中，難免遇到景氣循環，使得基金淨值高低起伏不定，想要作為中長期理財工具，就必須大致了解該基金「性格」。較簡單方式，可先釐清該基金在過去一段時間內最大跌幅，評估是否在自己可承受範圍內；再看基金操盤人必須花多久時間，才能將報酬率由負轉正，把績效給追回來。

來源：《今周刊》 1145 期

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