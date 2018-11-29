中國交通部：未完成整改前 滴滴順風車業務繼續下架

中國交通運輸部昨 (28 日) 通報網約車、順風車安全專項檢查結果，認為滴滴公司順風車產品存在重大安全隱患，要求其在未完成安全隱患整改前繼續下架順風車業務。滴滴方面表示，將無限期下線整改順風車。

同時，交通部也通報了其他 7 家平台公司存在共通問題，並要求平台公司在兩週內制定相應整改方案和具體措施。

據指出，今年 9 月 5 日起，大陸交通運輸部等 10 部門組成的網約車、順風車平臺公司安全專項檢查組，進駐各網約車平臺公司開展專項檢查。

檢查發現，滴滴公司存在 7 方面 33 項問題，包括：順風車產品存在重大安全隱患、安全生產主體責任落實不到位、公共安全隱患問題較大、網約車非法營運問題突出、應急管理基礎薄弱且效能低下、互聯網資訊安全存在風險隱患、社會穩定風險突出等。

檢查小組表示，未完成安全隱患整改前，繼續下架滴滴順風車業務，同時依法處置非法營運行為。對網約車平台、私人小客車合乘資訊服務平台，若非法從事計程車經營，加大對相關平台公司的處罰力度。

聯合檢查組還向首汽約車、神州專車、易到用車、美團打車、曹操專車、高德、滴答出行等 7 家平台公司回饋檢查情況和問題清單，並提出整改要求

滴滴公司創始人兼 CEO 程維則再次向社會致歉，並稱將無限期下線整改順風車業務。

程維表示，近一段時間對公司過去 6 年發展進行了反思，滴滴公司將配合執法部門堅決打擊違法犯罪活動，並承諾會盡最大努力，保障平台上乘客和司機的安全。