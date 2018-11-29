【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

美國股市：FED 主席鮑威爾發表演說時表示，利率略低於中性水平，既不會放緩也不會加速經濟增長，這與他在 10/3 日說法，目前到達中性利率仍有很長的距離，產生很大的差異，也呼應了副主席克拉里達近期的觀點，讓市場臆測在擔憂全球經濟放緩，美國也難置身事外下，FED 或許會在明年放緩升息步伐，美元應聲重挫，美股則是同步飆漲，四大指數收盤皆大漲超過 2%。

台股觀點：白宮國家經濟會議主席庫德洛表示，美國總統川普有機會重新與中國進行協商，正面回應中國對於川習會之期待，使得市場對於中美貿易升溫擔憂緩解，重量級權值股鴻海及台積電今日領漲電子族群，5G 概念股及先前跌深之漲價概念股持續反彈，大選後被歸類為藍贏概念股的觀光、百貨以及航空類股持續上演慶祝行情，另外近期疲弱的中國股市昨日止穩反彈，也為台股帶來支撐，加權指數於午後擴大漲幅，收盤上漲 1.08%，不但重新收復 9800 點，也再度站上月線，配合成交量放大到 1200 億以上，有量價同步回溫的跡象。目前市場皆關注週末 G20 川習會結果，川普性格反覆多變會否對美中貿易協商投入變數，是短期需多加注意的風險因子，建議可多加利用台指期貨為投資部位進行避險。

關注焦點：1) 11/29 FOMC 會議紀錄 2) 12/1 G20 峰會川習會。

