【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

聯準會主席鮑威爾表示，目前利率水準僅略低於中性利率，市場解讀此次談話偏向鴿派，推動美債殖利率下跌，使得前波評價被下修之台股漲價概念股及 5G 概念股走升，帶動台股上漲，不過盤中受到傳產及金融類股走勢疲弱影響，拖累台股表現，終場台股上漲 0.01%。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會主席談話市場解讀偏向鴿派，並有分析師預期，明年升息恐將只剩 1 次，使得市場對於中國資金外流的擔憂減緩，加上銀行類股、券商及 5G 概念股同步走升，帶動上證指數及 A50 指數上漲，不過受到市場觀望本週將舉行的川習會，能否就貿易問題談出好的結果，導致市場信心下滑，帶動上證指數及 A50 指數漲幅壓回，由紅翻黑轉向下跌。

《國際商品市場焦點分析》

週三 EIA 公布上週美國原油庫存增加 357.7 萬桶，連續 10 週錄得增長，精煉油庫存意外增加 261 萬桶，而美國原油產量則是維持在記錄高點的 1170 萬桶 / 日；市場所寄望的 OPEC 減產似乎也面臨風險，沙烏地阿拉伯表示不會單獨減產，尼日利亞也沒有承諾採取新的措施限制供應，油價受到衝擊於週三再度重挫，布侖特原油期貨再度跌破 60 美元，輕原油則是緊逼 50 美元關卡。

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