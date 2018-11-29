美國第三季GDP增速二讀3.5% 符合預期

美國經濟有所放緩，但是前進步伐仍然足以使經濟增速達到川普政府今年 3% 的目標。

台北時間周三 21:30 分，美國商務部發布數據顯示，美國第三季實際 GDP 年化季環比修正值 3.5%，與預期及初值持平。這一數字創 2015 年以來最佳同期表現，但仍不及第二季前值。

另有第三季 PCE 修正值數據也一同出爐：

美國第三季實際 GDP 年化季環比修正值 3.5%，預期 3.5%，初值 3.5%。

美國第三季個人消費支出 (PCE) 年化季環比修正值 3.6%，預期 3.9%，初值 4%。

美國第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年化季環比修正值 1.5%，預期 1.6%，初值 1.6%。

數據符合預期，目前主要資產價格暫時波動不大。

報告指出，另一衡量經濟的指標——國內收入總值（GDI）增速達到 4.0%，高於第二季的 0.9%。而 GDP 與 GDI 的平均值則在第三季期間增長 3.8%，高於前值 2.5%。

總體來看，二讀數據與初值保持一致，但非住宅類固定投資和私人庫存投資的向上修正遭到個人消費支出（PCE）及州和地方政府支出所抵消。

占美國經濟活動三分之二的消費者支出環比增長 3.6%，不及預期 3.9% 和前值 4%。

國內強勁需求推動進口微幅反彈，但出口繼續拖累經濟增長，為當季 GDP 增速抹去 1.91 個百分點，創 1985 年第第二季以來最多。

庫存為美國經濟大舉助力，二讀數據上修至 866 億美元，高於初值 763 億美元。這一數字為 GDP 增長貢獻 2.27 個百分點，為 2011 年第第四季以來最高。

受進口關稅影響，企業設備支出增長 3.5%，遠超初值 0.4%，但仍為兩年來最慢增速。