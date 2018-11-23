生技頻傳利多 浩鼎、奈米醫材、美時強勢上漲 族群股價亮眼

近日生技族群捷報不斷，族群股價也帶量上攻，浩鼎 (4174-TW) 甫取得「孤兒藥」資格今 (23) 日股價受激勵，開盤就上漲 6%，來到 145 元；奈米醫材(6612-TW) 則因新醫材取得歐盟產品認證，股價也強攻逾半根停板，表現亮眼。

選前觀望氛圍濃厚，台股跌多漲少，但生醫族群仍有逆勢表現，浩鼎繼乳癌新藥 OBI-822 獲美國食品藥物管理局（FDA）和香港衛生署 DOH 核准三期臨床後，又在單株抗體新藥 OBI-888 方面也取得 FDA 核准治療胰臟癌的孤兒藥資格認定，利多也帶動股價上揚。

奈米醫材子公司 AST Products 產品預載式人工水晶體植入系統「Asqelio Preloaded IOL Delivery System」也傳喜訊，取得歐盟認證通過，可於歐盟銷售，並成功與荷蘭商完成經銷合約簽訂。奈米醫材股價已震盪近一個月的時間，今日早盤受利多刺激上攻，後續表現也可觀注。

美時 (1795-TW) 近日也傳歐洲血癌藥 Lenalidomide 為首個學名藥、非小細胞肺癌藥 Gefitinib 也為首波領證，將陸續在明年初、中上市。另外，尚有其他藥品在審查當中，一旦取得藥證將會陸續上市。消息一出，股價從 60 元附近最高來到 77.8 元，帶量走揚。