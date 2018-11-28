談判前中美釋善意港股彈350點U+A0 騰訊越升越火

中美貿易談判繼續左右港股走向，最新發展中美高層分別釋出善意，讓港股再次起跳。11月28日，恒生指數收市報26682.56港元，升350.6點或1.33%；成交金額849.3億港元。

中美兩國領導人將於周末會面前夕，美國總統特朗普唱出淡風後，美國白宮經濟顧問庫德洛卻釋出善意，認為兩國領導人會面，將會是貿易戰出現轉機的機會。中國外交部亦表示，中美兩國元首一致同意，要推動經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

港股開市跟隨外圍高開74.72點或0.28%，早段升幅曾收窄，於10:00見日內低位26332.66點，較昨日只微升0.7點；隨後走勢如虹，越升越有，於15:38左右升至日內高位26705.3點，最多升373.34點。

恒生國企指數收市報10634.71點，升119.41點或1.14%。

11月恒生指數期貨於15:55報26672點，升416，未平倉合約降至8.9萬張。12月恒生指數期貨報26686點，升 407點，未平倉合約升至9.5萬張。

騰訊(00700-HK)繼續成為帶動港股上揚火車頭。騰訊主席馬化騰被中央推選為「改革開放傑出貢獻表彰100人名單」之列後，騰訊股價氣勢如虹，連續兩日企穩300港元大關以上，而且越升越火。收市報314.8港元，升11港元或3.6%，回升至近兩個月高位；成交金額高達106.95億港元。

中國平安(02318-HK)收報76.05港元，升0.8港元或1.1%。

建設銀行(00939-HK)收報6.69港元，升0.08港元或1.2%

雖然美國總統特朗普威脅對蘋果的iPhone徵收關稅，蘋果小幅收跌。但手機設備股仍跟隨大市明顯反彈，有追落後之勢。舜宇光學(02382-HK)升3.7%或2.8港元，收報78.2港元；回升至11月初高位。瑞聲科技(02018-HK)升2.6%或1.45港元，收報56.4港元。

港股走高，內房股明顯反彈。中國恒大(03333-HK)升3.7%或0.8港元，收報22.55港元；融創中國(01918-HK)升0.85港元或3.5%，收報25.3港元。花旗發表報告，指內地樓市雖然仍然面對下行風險，惟內房股估值已跌至歷史低位，相當於2019年預測市盈率4.3倍、股息率9.8厘；已反映樓市銷售放緩的風險，未來政策會有調整空間。而且，內房今年銷售理想，前10個月合同銷售金額，已為今、明兩年的利潤，分別鎖定了95%和75%，盈利下跌空間有限，因此推介買入。

小米(01810-HK)今天宣佈與宜家戰略合作，股價飈升4.9%或0.68港元，收報14.5港元。小米於AloT開發者大會宣布，小米和宜家達成戰略性合作，宜家的智能照明類產品全面接入小米IoT平台，支持米家APP及小愛同學語音控制，12月開始在中國落地。另外，小米董事長雷軍在大會開幕演講時稱，AI+IoT(簡稱AIoT)是小米未來10年核心戰略，並已成立相關生態鏈部。過去5年，小米投資孵化了100多家生態鏈公司，目前智能連接設備數超過1.32億台。

異動股方面，人事變動後華融投資(02277-HK)股價戲劇性急漲1.46倍或0.41港元，收報0.69港元，升至5個月高位；成交金額2070萬港元。華融投資股份27日晚公佈，其主席秦嶺因“個人原因”辭任，由於猛接任為主席。另外華融金控(00993-HK)亦升52.6%或0.3港元，收報0.87港元，升至逾2個月高位；成交金額1410萬港元。華融金控早於11月1日晚亦公佈人事變動，牛少鋒因工作調整已辭任公司執行董事及副行政總裁職務，自2018年11月16日起生效。

沉寂一時的半新股信達生物-B(01801-HK)突然發威，升11.2%或2.1港元，收報20.9港元，為兩周高位；成交金額4410萬港元。11月初上市的信達生物招股價13.98港元，至今累計上漲約49.5%。

大跌股份則有第一太平(00142-HK)，股價連跌逾3周，收報2.91港元，跌11%或0.36港元，創下逾9年半低位；成交金額9780萬港元。第一太平早前公佈，2018年前9個月公司間接附屬公司Indofood Agri Resources Ltd.盈轉虧，公司擁有人應佔虧損100.64億印尼盾，上年同期則溢利3703.77億印尼盾；收入102619.36億印尼盾，同比減少約15.6%。

剛於27日收市後公佈業績的中國燃氣(00384-HK)，公佈中期業績後獲利盤湧現。收報26.15港元，跌4.4%或1.2港元；成交金額3.81億港元。中國燃氣股東應佔利潤42.3億港元，同比增加24.5%；中期股息每股8.0港仙。早於業績公佈前的26日，中國燃氣股價已突然單日飈升6.4%或1.65港元，收報27.35港元。業績後德銀、高盛、瑞銀調升中國燃氣目標價至31.5港元、31.7港元和33.5港元。

今天稍後時間，美國美聯儲主席鮑威爾將發表講話，市場正等候其對美國息口走勢的最新取態，明天大市不知會否又翻風雨?

文: 周燕芬