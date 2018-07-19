美國人不愛騎單車 Ofo退出北美市場前兆：我們將進入睡眠模式

知情人士透露，一年前抱著雄心壯志踏入美國市場的中國共享單車龍頭 ofo，如今已計畫關閉多數美國營運點。

消息指稱，這家總部位於北京的全球最大共享單車公司 Ofo 週三 (18 日) 向美國員工表示，公司將進入「睡眠模式」，會裁撤大部分的美國人力，並縮減營運至少許幾個大城市，但仍尚未決定是哪幾個城市將繼續營運。

Ofo 目前在美國 30 個以上的市場擁有超過 4 萬輛單車。

在計畫縮減營運之前，最近數週已經至少 3 位高層離開 Ofo 美國營運單位，其中包括北美執行長。

Ofo 新任北美區負責人 Andrew Daley 聲明表示，公司已開始「優先支持可行市場的成長，這些市場有替代交通工具且可以讓我們持續向顧客提供服務。」

Ofo 去年開始大舉進軍美國，為了與 Lime 和 Spin 等美國同業競爭，進軍後數月均提供免費騎乘服務，原計劃今年年底前在美國 100 個市場供應 30 萬輛單車。

但美國市場的成長速度卻低於預期，因為美國消費者不那麼喜歡騎單車，前 Ofo 員工指出，美國許多大城市願意騎乘單車的人數遠低於單車公司能打平收支所需的人數。

難上加難的是，像波斯頓和曼哈頓這樣的密集市場都已早與其它業者綁定獨家單車共享協議，外來單車公司根本無法打入。

在撤離美國多數市場的消息傳出前，已有報導稱 Ofo 已經離開德國市場。上週 Ofo 宣布計畫退出澳洲和以色列市場，並縮減英國市場的營運。本月也公布印度營運單位的裁員行動。