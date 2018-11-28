賭輸的金立：主要債權人今將討論破產重整

曾經風光一時的中國手機品牌金立，目前已經進入重組前的溝通階段。今 (28 日) 將召開經營債權人會議，就破產重整方案進行討論。

金立董事長劉立榮近日終於露面，並在香港接受媒體採訪時確認，自己在賭場上輸掉了十多億元人民幣，其中不乏「借用」公司的錢。部分人士認為這拖垮了公司，劉立榮則認為，主要還是行銷與經營的問題。

相關人員指出，今天主要是核心供應商代表的座談，此外也在溝通收集金融債權人的意見。但並非是所有的債權人都願意推進金立的破產重整。不少小供應商更願意推進金立的破產清算，拿到真金白銀的現金賠償，以幫助公司度過眼下的難關。

11 月 20 日，近 20 家金立供應商在經過長達幾個月的討債未果後，向深圳中院提交對金立進行破產重整的申請。

破産重組，是指當企業資不抵債時，管理層可以向法院申請破産重組。法律允許由同一個企業的管理層向債權人提出一個重組方案，延期歸還債務，停止發放股息

劉立榮近日表示，目前金立大概有人民幣 170 億元左右的債務，其中銀行債權人債務約 100 億元，上遊供應商約 50 億元，廣告供應商約 20 億元。根據德勤出具的報告，金立旗下微眾銀行股權、南粵銀行股權、金立大廈、金立工業園還有一些其他房産和對外投資股權等資産價值人民幣 100 億元，這些還沒有計算一些應收賬款以及金立的無形資産繼續運作。金立可以用 3 到 5 年的時間運營資産升值，來 100% 的償還債權人的債務。

11 月，由於賭博傳聞失去供應商信任，董事會要求劉立榮放棄董事會的職務。目前，劉立榮已經簽字離開董事會。

劉立榮表示，金立近年來一直在以每個月 1 到 2 億元的速度虧損，到今天這個局面，本質上是因為金立手機多年都在虧損。在功能手機時代金立盈利能力是比較好的，2007 年利潤有 5 個多億，到 2011 年利潤在 3 億到 5 億之間，其實這個時候規模其實並不大。反而後面轉型做智慧型手機，從 2013 年開始以來就一直在虧損，費用大，産出不大，持續負現金流，一直在通過銀行輸血。

不過一名供應商並不認為如此，他表示，金立一直是很保守的風格，在運營中一直以利潤考核為先，不會長期做虧本生意的。「即便 2016 年、2017 年金立投入相對活躍的時期，與 OPPO 和 vivo 相比，金立的投入要小得多」，「如果他這樣算的話，可能是把自己賭博輸掉的錢分攤到之前的年報中去了，去補這個窟窿。」