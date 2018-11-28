中國基礎建設需求助攻 健和興Q4營運淡季不淡

健和興 (3003) 第三季營收創歷史新高紀錄，然受到銅價上漲影響，毛利率較上季減少 0.75 個百分點，法人預估，第四季進入淡季，營收表現將較上季回落，但有望受惠於中美貿易戰的轉單效應，營運淡季不淡，有望維持高檔表現，此外，隨銅價回穩，第四季毛利率有望回升，帶動獲利表現轉強。法人指出，中國基礎建設需求暢旺，包含鐵路、通訊基地台、智慧電網等建設需求持續開出，也挹注健和興今年在中國業績有望呈雙位數成長，而第四季在電工類產品持續拉貨下，第四季營運表現將淡季不淡。



健和興 10 月淨利 5600 萬元，年增 49.46%，EPS 0.36 元，年增五成；第三季淨利 1.26 億元，年增 14.33%，EPS 0.80 元，年增 13.98%。