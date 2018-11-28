美指創逾兩周高位 人民幣中間價報6.9500下調37點

新浪財經訊 11 月 28 日，美元指數創逾兩周高位，人民幣中間價報 6.9500，下調 37 點，上一交易日中間價報 6.9463 ，在岸人民幣上一交易日收報 6.9485。

FED 副主席助推美元逾兩周高位

美聯儲副主席克拉里達的最新發言進一步支撐美元多頭，而此前他的講話一度偏鴿。

克拉里達指出，美國經濟基本面強勁，GDP 增速表現亮眼，預計美國經濟增速至少至 2019 年都良好。支持比預期更多的加息，如果通脹意外擴張。預計通脹將保持穩定，會留意前在趨弱的跡象。

美聯儲政策目標應該是維持美國經濟增長，實現雙重使命，政策中性具有不確定性。政策利率目前略低於美聯儲的長期中性的估計，逐步加息適合作為數據顯示中性政策立場。有關政策中性的議題，需要更多數據支撐，而非預設立場。

鮑威爾講話 “鷹鴿” 難料 英銀報告出爐在即

美聯儲副主席講話基調偏鷹，令美元刷新兩周高位。美聯儲主席鮑威爾週三發表講話，並於週四公佈 11 月 7 日至 8 日的央行會議紀要，以尋找美聯儲可能加息多少次數的線索。英國退出歐盟的協議可能使美國和英國之間的貿易更加困難，令英鎊成為表現最差的主要貨幣，日內關注英國央行公佈金融穩定報告和壓力測試結果。

15：00 英國央行公佈金融穩定報告和壓力測試結果。壓力測試結果原定於 12 月 5 日公佈，為了進行脫歐分析，英國央行將其公佈日期調整為 11 月 28 日

15：30 英國央行行長卡尼在金融穩定報告新聞發布會上發表講話

隔夜 01：00 美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話

專家：美元指數難以繼續上行

胡珊珊（中國建設銀行金融市場部研究員）：長期看，美國邁入經濟擴張和加息週期中後期的 “雙期疊加” 決定了美債收益率、美股均已逼近拐點，但短期內仍有上行空間；美元指數難以繼續上行。特朗普政府的貿易政策，已經對全球出口及金融市場情緒等，對美債、美股及美元指數走勢造成擾動。根據歷史經驗數據，當全球經濟金融局勢動盪時，受避險需求支撐，美債及美元會受到追捧。同時，風險偏好的下降將進一步打壓美股。雖然仍然會出現短期的擾動，但是都將難以改變美債、美股以及美元指數的中長期趨勢。