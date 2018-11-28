鋐寶科技明年揮軍美洲 業績續高成長 今掛牌盤中漲幅近一成

鋐寶科技 (6674) 今(28)日以承銷價 30.84 元掛牌上市，早盤股價上漲至 33.7 元，漲幅達 9.2%。鋐寶最大客戶在歐洲市占率達 50% 以上，透過明年市占率將持續擴大，並透過新產品及軟體加值服務拉高毛利率，美洲市場則跟隨大客戶腳步切入，明年營收占比有機會挑戰 10-15%，營收成長可望維持 3 成以上。技術演進快速驅動市場需求，全球運營商加速頻寬與高解析度影像服務等技術投資，Gigabit-capable 寬頻服務之需求快速增加，Wi-Fi 技術逐步由 802.11ac 升級到 80 2.11ax，及整合 OTT 功能之 UHD IP-STB(4K/8K)換機需求快速成長，是市場持續成長的四大動能。



鋐寶科技的 DOCSIS 3.1 高階整合性智慧閘道器目前已送交客戶驗證，預計在明年上半年開始出貨；看準公司在智慧家庭產品開發與銷售，從單一產品線發展成多元化產品，預估明年在智慧家庭營收占比可達 10%。



此外，鋐寶科技藉由高度的系統軟體整合，不但延伸智慧閘道器的 Wi-Fi 信號到用戶環境的各個角落，也讓 MSO 能夠有效管理與維護用戶端的網路設備，並能根據客戶需求，客製化量身打造專屬之產品服務，提高用戶滿意度，加深客戶的黏著度。



展望未來，鋐寶科技表示，主力市場歐洲明年市占率將持續擴大，並透過新產品及軟體加值服務拉高毛利率，美洲市場則跟隨大客戶腳步切入，明年營收占比有機會挑戰 10-15%，明年營收成長可望維持 3 成以上。