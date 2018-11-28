【運達投顧】 高維緒開盤：台股開盤分析



【行情路況短線將往上】

【美債殖利率 11/16 結束 41 連升】

美股: 美國總統川普與中國國家主席習近平週六 (12 月 1 日) 將舉行晚宴會談，稱川普對兩國達成貿易協議持開放態度，有機會在與中國的貿易戰中扭轉局面。美股道瓊指數上漲 108.49 點，

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，11/27 該殖利率收在 2.98%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長，

(二) 貿易戰: 11 月阿根廷 G20 峰會美國總統川普和中國國家主席習近平將進行會唔，若屆時未能緩解貿易戰緊張局勢，美國準備在 12 月初宣布，對所有剩餘的中國進口美國產品加徵新的關稅。美國已對中國價值 2500 億美元的進口貨物課徵關稅，而中國已對美國價值 1100 億美元的進口商品加徵報復性關稅。

(三) 經濟數據: 聯準會主席鮑爾本週四 (29 日) 將於紐約發表演講，同時 Fed 將公布 11 月利率會議紀要。

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※運達投顧 高維緒分析師

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