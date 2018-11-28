【馮冠華專欄】貿戰消息混亂，投資者只能苦等

11 月 28 日推介—創維數碼（751）。

1）上日港股市況總結：受川普宣稱預期維持針對中國的加徵關稅計劃，港股週二低開約 30 點後曾下跌近 220 點，及後在 A 股微揚下又曾轉跌為升，最後也因 A 股未能守護升幅，只收報 26332 點，下跌 45 點。大市成交按日上升約 6% 至 784 億。滬深港通總成交按日持平在 59 億，流向仍是淨流出，金額 10.1 億。北向仍是淨流入，但金額只有 1.6 億。藍籌 18 升 28 跌 4 持平。



板塊方面，內地食品股受康師傅（322）季績影響而普遍下挫，本地地產股也有獲利回吐。相反，騰訊（700）、手機設備及澳門愽彩股表現則較特出，內銀、內險和內房也普遍不俗。做空方面，佔大市成交上升至 14.0% 水平。牛熊証街貨最新比例是 49:51，重貨區方面，熊証不變在 26600-26649，牛証也不變在 25450-25499。

簡評：筆者原估計港股昨天可以承接週一的升勢，結果又再一次被美帝破壞；諷刺的是，他把蘋果拖下水，而昨天表現最佳的藍籌卻是瑞聲（2018）和舜宇（2382）。可能市場已習慣美帝順口開河、出爾反爾及不斷威嚇的作風，回顧昨天的走勢，不但港股可收窄跌幅，道指期貨在亞洲市段更可報升。夜靜執筆時的蘋果股價也曾反跌為升！

值得一提的是，在昨天下午三時三十分左右，市場曾傳出川普和習近平達共識的消息，令恒指在短短兩分鐘內急升近百點，但消息在五分鐘後又遭中方否定，指該訊息原自於十一月一日，指數又急回。結論是，筆者相信除了川普本人，基本上是難以預測習特會面會發生什麼，更甚者是或許川普自己也不知想得到什麼，只顧盲目反中，貿易戰發展的能見度也幾近零。



通用汽車明年關掉美加廠房及大裁員也令美帝憤怒。現階段除了苦等，也沒有甚麼可預測。話雖如此，筆者仍然覺得在期指結算前，情況應還可看好，但也只是雞肋般，而且轉身要快，因後市仍是步步為營。

騰訊昨天的強勢應是和公司與 Line 在日本合作的消息有關，Line 的股價也大升一成多。消息本身當然是正面，但實際貢獻仍是有待觀察，估計相比現有騰訊的業務，亦會是九牛一毛，在股價近日接連造好之下，小心獲利回吐盤湧現。內地食品股如康師傅、旺旺（151）及統一（220）等一向不是筆者那杯茶；行業競爭、高本益比、不健康食品及偏低的股息率，在昨天大跌後也不見吸引力。收市後公布業績的創維（751），其盈利和之前的預告相若，但因不派發中期息，及股價在盈喜至昨天累計升幅也不少，這都或令股價受壓。筆者覺得若真的因此下跌便是買入機會，畢竟 0.34x 股價淨值比是太便宜了。

2）美股上週五市況總結：有別於川普所說，首席經濟顧問庫洛德指白宮正與中方在多層面上有很多溝通，而亦有很大機會協議能達成。美股三大指數週二先跌後升，當中道指收升 108 點或 0.44%，標指及納指則分別上升 0.33% 及 0.01%。美滙指數上升至 97.36，十年期債息約持平在 3.059，紐約期油最新報 52.08 美元。港股 ADR 上升 13 點，相當於恆指 26344 點水平。

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