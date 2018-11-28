科定今上市掛牌蜜月短 3分鐘內跌破掛牌價60.3元

科定企業 (6655-TW) 今 (28) 日與鋐寶 (4766-TW)、南寶 (4766-TW) 同步上市掛牌，但科定早盤以 60.5 元小紅開出之後，隨即遭壓賣壓在開盤不到 3 分鐘翻黑，最低價 57.2 元，股價跌幅 5.14%。

證券分析張陳浩指出，這是台股 IPO 個股罕見的掛牌跌破上市承銷價個案，不僅市場投資人受傷，對於承銷券商的自營部位、承銷聲譽也都是傷害。

科定的上市案主辦承銷商是中國信託證券，中國信託證券主管也表示正就此一狀況進行了解中。

而科定企業主管說，尊重市場的交易機制，但公司高層也正就公司股價在 IPO 首日跌破承銷價的走勢與主辦承銷券商討論中。

科定的上市掛牌價為 60.3 元，該公司前 3 季營收 18.23 億元，毛利率 54.36%，稅後純益 1.41 億元，年增 37.77%，每股純益為 2.32 元，法人估，第 4 季營收將優於第 3 季的 7.45 億元，也優於去年同期的 6.04 億元。科定 10 月營收為 2.26 億元，月減 14.22%，年增 19.48%，累計前 10 月營收 20.5 億元，年增 40.76%。

科定成立於 2002 年，公司產品主要銷售國內外國際級飯店、建設公司公設案及居家裝潢市場，已在兩岸建立「KD 板」品牌，近年來中國大陸市場營收貢獻度超過 5 成，成營運成長主要動能，未來科定企業將持續於中國大陸百大城市設立銷售據點。

科定、南寶及鋐寶今上市掛牌。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天與科定同時掛牌的個股中，以南寶走勢最為亮麗，盤中漲幅逾 20%。