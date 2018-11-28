紐約匯市—中美貿易紛爭激化 美元登2週高點；硬脫歐風險升 英鎊走貶

週二 (27 日) 交易，在川普稱他會繼續推升對中國產品的進口關稅，激化中美貿易緊張情緒，美元對主要競爭貨幣上升至近 2 週最高點。川普也稱，英國脫歐協議可能會讓英美之間的貿易更加困難，致使英鎊走跌，成今日表現最差的主要貨幣。

英國前國防部長 Michael Fallon 受訪時也攻擊梅伊甫與歐盟簽訂的脫歐協議草案，稱其為「全球最糟糕的協議」，除非下議院能確信可以與世界其他國家進行貿易協議，否則該協議「注定失敗」。前梅伊擁護者也發出這樣的評論，這恐怕讓梅伊更難能爭取國會同意批准該協議草案。

英鎊兌美元週二匯率自前一日的 1.2811 美元下降至 1.2732 美元。



BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 指出，1.27 美元是英鎊兌美元匯率的關鍵支撐點，是一些可行的妥協與硬脫歐風險之間的攻防線。

「目前市場持續守住在這水準之上，因為市場共識是最終仍會達到某種程度的軟脫歐，但因英國國會顯然準備投票駁回該協議，又尚無可靠的替代方案，眼見時限逼近，硬脫歐的前景越來越令人不安。」

與此同時，美元交易者密切關注 Fed 副主席 Richard Clarida 發表的演說。雖然 Clarida 的言論聽起來有些鴿派，但他稱 Fed 正接近中性利率，貨幣政策目前應該目標設定在持續性成長。受此言論激勵，美元守住溫和漲幅，交易時間稍後擴大漲幅。

甫 2 週前，Clarida 的鴿派言論才讓美元走跌。Fed 主席鮑爾預計明日 (週三) 發表演說。

另外，交易時間稍早一項經濟數據顯示，美國消費者 11 月份仍相較樂觀，消費者信心數據雖然較前月 18 年高點下滑，但仍屬第二高位。

ICE 美元指數上升 0.3% 至 97.386。



歐元兌美元下跌 0.3% 至 1.1292 美元，一度下滑至 1.288 美元，為 11 月中旬來最低水準。

日圓兌美元穩定在 113.77，但對貿易敏感的澳元和紐元匯率走高。

BNY Mellon 資深貨幣分析師 Neil Mellor 表示，川普的言論顯然對股市影響較大，但這衝擊也不是那麼大，因為很多人都認為川普就是這種說話方式，他要推動艱困的協議時就是這麼做的，所以外匯市場較為冷靜看待川普言論。