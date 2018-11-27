經長沈榮津：公投結果不影響綠能政策目標

對於公投第 16 案「以核養綠」通過後的後續政策發展，經濟部長沈榮津今 (27) 日表示，尊重公投結果，後續也會依照公投規定程序來做，對於核電廠是否延役，首先將與國會溝通；但他也強調，此次公投結果與綠能無關，不影響政府推動綠能目標，離岸風電時程不會因此有所延宕，也將主動拜會地方首長，努力協助廠商解決問題。

沈榮津今日出席「海龍離岸風電與台灣菱重維特斯風機供應備忘錄簽署記者會」，對於後續政策，沈榮津表示，目前經濟部持續推動的工作重點包括穩定供電、產業升級轉型、促進投資與積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 等，都按部就班進行中。

對於公投第 16 案「以核養綠」公投結果，沈榮津表示，尊重公投結果，後續也會依照公投規定程序來做，對於核電廠是否延役，首先將與國會溝通，再與行政部門溝通。

不過，沈榮津也強調，此次公投結果與綠能無關，也不會影響政府推動綠能的目標，離岸風電時程不會因此有所延宕，將會確保開發案依照原定時程進行，相關合約若延誤，也同樣會有罰款。

沈榮津表示，將會主動拜會新任地方首長，也會努力協助廠商解決問題，包括高雄興達基地、北部台北港、彰化風場等地，地方經濟都將因離岸風電開發而受惠。