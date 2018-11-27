10月景氣燈號呈黃藍燈 與上月持平

國家發展委員會今 (27) 日發布景氣對策信號與上月持平，續呈黃藍燈，其中工業生產指數及批發和零售、餐飲業營業額皆由黃藍燈轉綠燈；股價指數由綠燈轉黃藍燈；製造業營業氣候則由黃藍燈轉藍燈，其餘燈號維持不變。

國發會指出，10 月景氣燈號綜合判斷分數為 22 分，與 9 月相同，工業生產指數由上月的 1.6%，提升至 6.1%；批發、零售以及餐飲業營業額則由上月上修值 - 1.1%，增為 1.5%，兩指標均表現亮眼。

然而，景氣燈號判斷分數在股價指數部分由上月 3.6%，減少為 - 5.6%；製造業營業氣候測驗點則由上月下修值 93.5 點，減為 88.4 點，反映廠商信心水準走向低落。

不過展望未來，勞動市場情勢趨穩，10 月失業率為 3.75%，續呈近 18 年同月最低，國內投資方面，除了積極優化投資環境，政府對於近期美中貿易衝突，台商回流契機的把握度，估計也將進一步推升整體投資動能。

國發會表示，景氣領先、同時指標均持續下跌，唯有同時指標仍高於趨勢水準，顯示當前景氣雖續呈擴張，還須密切關注後續變化。而 OECD、IHS Markit 等機構則認為明年全球經濟成長走緩，對國內經濟前景的後續影響仍須留意。