【大行報告】瑞銀：中美貿易談判障礙重重

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，11月來到最後一週，市場高度關注中美領導人在即將舉行的G20峰會期間會面，但從亞太經合組織峰會未能發表宣言等事情看來，報告認為兩國拋出橄欖枝（達成重大協議）的機會不高。基於該行估計美國明年1月維持調高中國進口關稅率至25%，雙方貿易關係持續偏緊，但反而推動中國出口走上高增值的台階。

中國自2001年加入世界貿易組織，其美國進口佔比全面急升，中國直接進口比例由2000年的8%，漲至目前的22%。同時，亞洲其他國家的進口佔比一直下降，當中日本倒退約7%，東盟及北亞地區同時下降大概5%。但是，這趨勢未來幾年可能有變。

美國改變對華的貿易及投資政策，目的為牽制中國科技發展及減少倚賴中國貨品，該行未知此策略是否奏效，但觀察到部份中國出口貨品類別正加速轉變，尤其是低技術消費品、低價值工業品及電子商品。

儘管受貿易摩擦及關稅問題困擾，中國在製造成本、基建及龐大的終端客戶需求上，競爭力依然很強。其他國家很難快速複製中國目前的供應鏈及基建規模，因此廠商不容易把生產線遷離中國。

雖然有企業宣佈搬遷廠房計劃，報告認為此趨勢未成氣候，但有兩方面正在演變：一，中國出口組成部份改變，就是低增值及低固定成本貨品減少，高增值貨品增加；二，美國的東盟進口佔比逐步提升，關稅更加快這進程。

在東盟國家中，報告相信越南最能成為貿易摩擦裡的“贏家”，基於生產低技術消費品及低價值工業品的固定成本最低，廠商很快就可以遷移生產線，而越南是不錯的目的地。材料（基礎金屬及塑膠等）是另一類較大機會遷移到東盟生產的商品，但由於此行業的固定成本較高，中國的市場佔比未來還是較高且平穩。

機器、運輸設備及電子產品是最重要的貨品類別，首先，此類別佔美國進口40%。此外，此貨品類別自中國加入世貿組織以來，美國進口佔比倍增至約26%。

基於機器、運輸設備及電子產品的科研成本高，而中國的勞工成本依然具競爭力，加上中國政府決心把重要技術保留在國內，相關生產線離開中國並不容易，相信美國要對此類產品加徵多次關稅，廠商才有足夠的遷移誘因。