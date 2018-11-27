中國燃氣(00384-HK): 不下調工程安裝費 今年冬季供氣改善

中國燃氣(00384-HK)公佈中期業績，截至今年9月底止，總收入288.77億元(港元，下同)，按年升38.3%。純利按年升24.5%至42.26億元，每股盈利增長23.5%至84.42仙，派中期息8仙。

期內，集團煤氣總銷量111億立方米，其中天然氣銷量109.8億立方米，較去年同期增長33.1%。新接駁居民用戶數達約253.47萬戶，按年增長18.3%。

對於有指內地部分地區或下調天然氣接駁費用，中國燃氣執行主席、董事總經理兼總裁劉明輝表示，接駁費的說法已成歷史，現在統稱為工程安裝費，他指出，過去十多年，中國燃氣收取的工程安裝費平均價格約2500元，為行業內最低，他認為收費合理，不會下調安裝費用。不過，對比現時工程安裝費的利潤率約36%，未來將因會計準則，成本中計入其他費用，如城市開發及銷售費用等，因此利潤率或會下降至20%以下。

去年冬季，天然氣供應緊張，出現「氣荒」現象。劉明輝表示，去年上游公司方面出現問題，不過今年已吸取經驗，作出充分準備。公司方面也會密切關注今年情況，目前未有感受到供氣緊張的問題。

中國燃氣近期頻頻進行股票回購，劉明輝認為，公司股價被嚴重低估，管理團隊需對所有股東負責，因此用合法手段回購股票，為正常做法。

文: 敖璐斯