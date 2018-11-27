北京創單日土地成交紀錄 供應上升但去化壓力仍在

11 月 26 日，北京市一次性出讓 13 宗地塊。最終，除一宗流拍以外，其餘 12 宗地塊均成功出讓，創下單日成交地塊數量新紀錄，一日內獲得土地出讓金合計人民幣 316.46 億元。

當日土地拍賣會上，這些地塊共吸引了綠城、富力、中交、中鐵置業等近 50 家企業參與競拍，其中幾家企業參與了多宗地塊的競價。最終，兩宗最大的地塊分別被中鐵置業和中鐵諾德獲得。

順利出讓的 12 宗地塊中，唯一的 1 宗商業用地位於昌平沙河，2 宗為共有産權住房用地，其餘的 9 宗商品住宅用地均為「限競房」地塊。

土地拍賣現場多位房企表示，北京土地市場已經明顯降溫，現在是拿地好時機，土地供應量多，競爭沒有以前那麼激烈，房企們變得更加理性了。

業內人士提 4 大特徵

業內人士認為，從北京集中出讓 13 宗地塊以及成交情況來看，北京市土地市場出現四大特徵：

土地競得者多為國企，中小房企贏得了難能可貴的佈局北京的機會； 對於區位較好、容積率較低的優質商品住宅項目，房企依然保持了較高的關注度，競爭較為激烈； 土地成交總價、平均樓面價及地塊平均溢價率同比均下降，房地產市場趨於理性，雖然降溫，但依然有企業看好後市； 集中推地，穩定預期，此次多宗限房價商品房及共有產權地塊成交，表明政府部門抑制房價上漲的決心不會發生改變，「房住不炒」也在從各方面得到進一步落實。

不僅僅是北京，一、二線城市年末土地供應大增。其中，一線城市 11 月供應土地合計高達 90 宗，刷新了最近幾年歷史紀錄。而二線城市供應量也有所上漲，11 月合計供應土地達到 1400 宗，也有望創下年內最高紀錄。

26 日，幾乎和北京土地拍賣同時，上海奉賢南橋新城兩宗宅地成功出讓，總成交價 25.42 億元。同一日，浙江杭州拱墅區出讓三宗地塊，總面積為 10.62 萬平方米，最終成交總價為人民幣 52.32 億元。

去化壓力料長期存在

合碩機構首席分析師郭毅表示，北京樓市供給將持續處於飽和狀態，如果調控政策未顯寬松，微觀市場面的去化壓力將長期存在。房地産市場開發投資受到市場和政策上雙重抑制，導致了土地成交冷清。

中原地産首席分析師張大偉也認為，從當日的土地溢價率來看，土地市場價格依然處在平穩區間。張大偉進一步指出，調控政策繼續從嚴將是大趨勢，這種局面下，具備資金實力的企業才能在土地市場獲得競爭優勢。