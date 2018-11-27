科定明轉上市掛牌 Q4進入市場需求旺季 蜜月行情可期

科定企業 (6655-TW)預計明 (28) 日轉上市掛牌，上市承銷價為 60.32 元，科定今 (27) 日興櫃交易價維持 70 元之上，隨著第 4 季進入市場需求旺季，預估上市掛牌後蜜月行情可期。

科定前 3 季營收 18.23 億元，毛利率 54.36%，稅後純益 1.41 億元，年增 37.77%，每股純益為 2.32 元，法人估，第 4 季營收將優於第 3 季的 7.45 億元，也優於去年同期的 6.04 億元。

科定 10 月營收為 2.26 億元，月減 14.22%，年增 19.48%，累計前 10 月營收 20.5 億元，年增 40.76%。

科定成立於 2002 年，公司產品主要銷售國內外國際級飯店、建設公司公設案及居家裝潢市場，已在兩岸建立「KD 板」品牌，近年來中國大陸市場營收貢獻度超過 5 成，成營運成長主要動能，未來科定企業將持續於中國大陸百大城市設立銷售據點。

科定 2017 年起積極拓展大陸市場，目前在大陸百大城市銷售據點達 48 個。海外則有新加坡、馬來西亞等地，美國、日本、韓國等國家，採以經銷制度規劃，近年來更是規劃佈局東南亞五國室內裝潢市場。

為解決傳統木皮板施工後進行噴漆環境毒害、粉塵飛揚及施工時間長，並常發生顏色與預期有落差等狀況方式的缺點，科定首創全球推出「塗裝木皮板」，於出廠前完成塗漆作業，成功顛覆木材裝潢產業慣性與施作流程，且其獨家的完整塗裝技術更能深入產品毛細孔來保護木皮板，達到防焰、堅固耐用等目的。