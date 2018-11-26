高盛及大摩2大美資行為中港股市打脈！

內地股市走軟，港股未受影響，恒生指數收報26376點，升448點，升幅1.73%，升穿50天線(26233點)，入市資金亦較上周五增24%至740億元，金額不算多，但總是有資金願意進場。到底有什麼吸引力令投資者願意下注碼，是傳言美國當局開始考慮暫停逐步收緊貨幣政策，並可能最早在明年春季就暫停加息？還是2大美資行唱好？

聯儲局於今年12月再上調利率暫時可以說是肯定的，摩根士丹利預期，聯儲局於2019年僅加息兩次。與港股有關的，就是大摩調高明年恒生指數目標由原定的25900點升至28500點，相當預測明年市盈率10.7倍。國指呢？亦由原先目標9990點調高至11360點，相當於預測市盈率7.8倍。

令股民更開心的是，大摩認為在最牛的情況下，恒指可高見31600點，而國指可見12750點。不過，大家也要小心呀，大摩同指提到最熊情況下，恒指則見19500點，國指見7400點。

高盛中國首席策略分析師劉勁津認為中港股市目前估值較低，企業盈利增長仍能保持一定增速，相信明年兩地股市仍可有達10%的回報，港股明年底可挑戰28000點。單是企業盈利就能撐起大市，非也，高盛表示，多項環球不穩定因素已反映在兩地股市了。此外，相對港股，他較看好A股表現，認為目前中央的刺激措施對A股較為有利，而A股獲納入MSCI新興市場指數後，將吸引數以百億計資金流入。

高盛舊調再提，其中一個原因是中國股市對環球市場波動的敏感度較少，基於此，該行估計明年滬深300指數目標為3700點。

明年港股有運利，那麼那些證券可以留意，大摩列出最新的中港股票焦點股名單，包括友邦(01299-HK)、海螺水泥(00914-HK)、建行(00939-HK)、中鐵建(01186-HK)、華潤燃氣(01193-HK)、華潤電力(00836-HK)、聯通(00762-HK)、中國中車(01766-HK)、新奧能源(02688-HK)、恒生(00011-HK)、香港電訊(06823-HK)、中石化(00386-HK)、招金礦業(01818-HK)、寶鋼股份、恒瑞醫藥。