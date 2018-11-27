台股盤前—反彈缺量能勿貿然搶短 靜待G20美中貿易戰走勢

台股昨 (26) 日在蘋概股、營建、觀光等族群拉抬下，終場上漲 98 點，收在

9765 點，收復短期均線，但成交量萎縮至 883.09 億元，顯示買盤仍抱持謹慎觀望心態，後續將視 G20 峰會「川習會」與美中貿易戰後續發展。

美股週一在科技股與消費股帶動下大漲，包括道瓊指數、S&P500、那斯達克、費城半導體四大指數同步上漲。其中，道瓊上漲 354.29 點、 1.46%，收在 24640.24 點；S&P 500 指數上漲 40.89 點、1.55%，收在 2673.45 點；那斯達克指數上漲 142.87 點、2.06%，收在 7081.85 點；費城半導體指數上漲 22.48 點、1.91%，收在 1201.72 點。

九合一大選執政黨大敗，但台股昨日在蘋概權值股強勢領漲下，加上營建、觀光、高雄概念股等「藍贏題材」帶動下，盤中一度強漲逾百點，收復 9800 點月線，惟盤中賣壓出籠，壓抑大盤漲勢，9800 點雖失守，但仍站穩 5 日、10 日短期均線。

昨日盤面亮點族群，除了撐盤主力台積電、大立光與鴻海「蘋概三雄」外，還包括勝選概念股，包括六福、華園、漢來美食等，；另外，安控股中奇偶、昇銳昨日更隨大盤強勢表態，直攻漲停。

法人認為，昨日台股選後多頭領漲被視為是謝票行情，但要注意的是，昨日成交量跌至千億以下，顯示買盤並未完全歸隊，在缺乏量能助攻的情況下，短線不宜貿然躁進搶短。