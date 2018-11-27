貴金屬盤後─股市大漲削弱需求 黃金收低0.8美元

黃金價格跌回稍早漲幅，週一終場小幅收低。全球股市轉強，削弱了黃金的投資需求。

歐洲股市週一上漲，義大利政府可望與歐盟就其預算達成共識，帶來利多。美國股市上週創下七年來最差的感恩節一週表現後，今日亦上漲。美國股市走強，促使投資人轉離了貴金屬市場。

12 月黃金下跌 80 美分，或近 0.1%，收於每盎司 1222.40 美元，盤中高點為 1228.60 美元。

12 月白銀下跌 3.8 美分，或 0.3%，至每盎司 14.205 美元。

儘管黃金近來下跌，高盛分析師說，黃金仍具有分散投資的價值。若明年美國成長減緩，黃金的避險需求將增加。若美國通貨膨脹意外上升，債券受到壓力，黃金則具有分散投資的吸引力。

高盛分析師並說，自 2012 年以來，首度出現多家央行進入黃金市場。市場已反應預期 12 次升息中的 10 次。

黃金交易員正在注意聯準會 (Fed) 的升息政策是否有停止跡象，若政策改變，美元指數可望回檔，有利黃金走高。

近來美元走強，黃金仍表現良好。若 Fed 釋出鴿派訊號，黃金可能很快上漲至 1300 美元。

Fed 副主席 Richard Clarida 將於週二發表演說，主席鮑爾將於週三發表演說。

義大利政府就其預算案，向歐盟讓步。報導指出，義大利將改變其財政提案，讓赤字接近 GDP 的 2%，低於原先預估的 2.4%。

該消息助使美元小幅上揚。美元指數上漲 0.1% 至 97.046。

其他金屬交易方面，12 月銅收於每磅 2.756 美元，下跌 0.4%。1 月白金收於每盎司 847.80 美元，上漲 0.3%。12 月鈀金上漲 0.9% 至每盎司 1124.70 美元。