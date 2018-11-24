貴金屬盤後─美元上揚 黃金收低4.80美元 但本週仍小幅上漲

黃金期貨週五收低，自感恩節前的二週高點下跌，但本週仍小幅上揚。

市場焦點仍在未來幾個月聯準會 (Fed) 的利率計畫，及美中貿易談判。

股市動盪，本週稍早，主要指數今年轉為跌勢，有助支撑黃金的避險買盤。

12 月黃金下跌 4.80 美元，或 0.4%，收於每盎司 1223.20 美元。黃金交易今日提前於台北時間 01:30 收市。本週，黃金仍上漲 0.1%。

分析師說，貿易戰風險持續，且 Fed 的政策可能反轉，美元可能因而大幅轉弱，將有助支撑黃金買盤。

預期 12 月，Fed 將再度升息，為今年第四度升息。但投資人懷疑明年是否仍會升息，因已有跡象顯示，全球經濟已經轉弱。

貿易緊張增加了經濟的不確定性。中國拒絕了美國所說有關不公平貿易行為的指控，並於週四敦促華盛頓停止挑釁。雙方將於下月參與 G20 高峰會。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.4%，為黃金帶來壓力。本週，美元指數上漲近 0.5%，本月上漲 0.9%。黃金走勢與美元通常呈現反向，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，下週三，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將發表演說，下週四，Fed 將公布 11 月會議記錄，為投資人所矚目。

短期內，貿易消息可能主導黃金市場，但長期而言，通貨膨脹，貿易赤字與政情擔憂，可能帶動黃金大幅上揚。

其他金屬交易方面，12 月白銀下跌 26 美分，或 1.7%，至每盎司 14.243 美元。本週，白銀下跌約 0.9%。12 月鈀金本週下跌近 4.4%，1 月白金本週下跌約 0.3%，12 月銅本週下跌 1.4%。