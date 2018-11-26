烏克蘭總統簽署戒嚴令 全國進入軍事管制狀態

據 RT，烏克蘭總統波羅申科已經簽署法令，全國實施戒嚴，有效期 60 天。戒嚴將會限制公民自由，並賦予國家機構更大權力。

此前俄烏爆發海上衝突，烏克蘭三艘艦艇被扣，數名船員受傷。黃金價格小幅波動。

安理會緊急會議即將召開

目前烏克蘭和俄羅斯爆發海上衝突後，局勢依舊緊張。

當地時間周一上午 11 點，聯合國安理會將召開緊急會議，討論俄烏衝突。目前，距離安理會開會不到 3 小時。

北約和歐盟表達了對烏克蘭的支持，同時呼籲雙方保持克制。

俄羅斯除了負責邊境安全的聯邦安全局（FSB）表態外，目前還沒有更高層級的政府機構發聲，但俄羅斯方面已經在事發地點增派武裝力量，Ka-52 武裝直升機在克里米亞橋下巡航，隨後幾架 Su-25 也加入其中。

俄烏雙方對事態起因各執一詞。

烏克蘭方面稱，它已事先通知莫斯科，其海軍艦艇將在該地區航行。俄羅斯否認已收到通知；俄羅斯負責邊境秩序的聯邦安全局（FSB）稱，這些艦艇沒有遵循程序，進入了暫時關閉的水域；而且，俄羅斯軍官一再要求烏克蘭艦艇駛離俄羅斯領海，但遭到無視。

烏總統為操縱選舉？

俄羅斯和烏克蘭反對派議員指責波羅申科，意圖借戒嚴令操縱和推遲總統大選。

烏克蘭將於 2019 年 3 月底和 10 月分別舉行總統和議會選舉，但戒嚴令不能阻止大選的正常進行，而且戒嚴令只有 60 天，除非得到延期，否則將在選舉前到期。

目前烏克蘭現任總統波羅申科民意支持率低迷，「今日俄羅斯」稱，只有 7.8% 的民眾表示將投票給他。前烏克蘭總理尤利婭 · 季莫申科以 18.5％的支持率領先。

路透社稱，俄羅斯政界人士指責波羅申科製造俄烏衝突，在大選前吸引選票。