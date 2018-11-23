【安聯投信】台股量縮整理 月底川習會成焦點

九合一選戰最後一個交易日，台股觀望氣氛濃厚，量縮震盪走跌，成交量降至不到 770 億元、來到今年以來新低量，終場台股以下跌 47.41 點、收在 9667.3 點，台股周線收黑、周指數總計下跌 129 點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線上，台股受制於選舉逼近、近期交投明顯降溫，過去一周，成交量多在千億元以下，23 日台股成交量更來到今年以來的新低量。除此之外，美股波動變大、部分科技產業展望仍在修正，以及月底登場的川習會，也是短線上牽制台股的主要因素；中長期關鍵變數焦點還是在於美中貿易角力的影響延續。

廖哲宏表示，美中貿易戰仍無化解跡象，目前仍是主要負向變數之一；大陸官方開始表態不樂見股市的持續下挫，但在總體環境趨向弱勢的結構下，陸股動向仍難明確；除前述持續性的風險外，11 月以來也因美方南海軍演、美期中選舉、台灣地方選舉與義大利及德國的政情變化加大市場波動。

廖哲宏表示，因台股先前已經出現較大跌幅，配合第三季財報仍未受產業需求放緩的影響，且第四季營收亦有可能受惠於美國業者提前鋪貨的挹注，先前弱勢、跌深或被錯殺的電子股股價仍有機會回溫，值得留意投資價值的浮現。

在國際情勢上，廖哲宏表示，美中貿易川習會將於月底登場，美中雙方領導人雖依舊各持己見，關係出現轉變，不過在多次放話、反覆角力過程中，雙方歧見或有機會收斂，若中美貿易戰在 11 月 29 日的 G20 峰會取得和解，則操作策略將改為積極。

展望後市，廖哲宏表示，受中長期變數未解，美中貿易持續角力仍是主要關鍵變數。對此，維持對大盤中性保守的看法；對於個股，則建議投資人將依個別情境與股價位置逢低伺機布局。

在台股整體配置建議上，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，電子類以 2019 年成長性為主要考慮外，布局上仍可留意跌深個股中擇機佈局。就類股而言，對於半導體先進製程、ASIC、5G、高速傳輸、汽車電子的看法不變；在傳產股部份，除個別股的布局外，我們看好金融類股、水泥、鋼鐵、塑膠與紡織等的表現。應對中美貿易戰，可從交易的角度布局相關的受惠股。

其他原物料方面，蕭惠中表示，水泥、鋼鐵，雖受市場對中國產生極大疑慮，整體市場出現較大拉回，不過我們認為市場已經開始反應明年第一季的傳產淡季，且近期水泥已經跌回淨值約一倍，現金股息殖利率 7% 以上，下跌空間應有限。

紡織的部份，蕭惠中表示，由於紡織產業受到中國同業競爭早就發生，因此設在中國的產能比例相當低，且大部份已移至東南亞，不論中美貿易是否發生，客戶已經開始分散訂單佈局，加上部分廠商手中訂單排程已排到明年第二季，故紡織是在貿易戰下，會相對受惠的產業。

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